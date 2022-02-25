Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 83-85 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс пары доллар/рубль проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 83-85 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Геополитическая напряженность на Украине далека от разрешения, ввиду чего высокая волатильность на валютном рынке будет сохраняться в пятницу. Она будет сглаживаться действиями ЦБ, который станет прибегать к стимулированию стабильности торгов, что поддержит курс доллара в диапазоне 83-85 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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