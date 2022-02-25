Цены рублевых корпбондов в пятницу могут продолжить снижение, отыгрывая возросшие риски

Москва. 25 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продолжат снижаться под давлением возросших геополитических и санкционных рисков после начала военной операции в Донбассе, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент России Владимир Путин в специальном телеобращении относительно решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, в стране было введено военное положение. "Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг.

США и ЕС сообщили о готовности ввести новые санкции в отношении России. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорилось в распространенном Белым домом заявлении американского президента Джо Байдена.

Американские фондовые индексы развернулись к росту к концу торгов в четверг, нивелировав падение, достигавшее в ходе сессии 2,5-3%. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 92,07 пункта (0,28%) и составил 33223,83 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 63,2 пункта (1,5%) - до 4288,7 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 436,1 пункта (3,34%) и составил 13473,59 пункта.

Фондовый рынок США открылся резким снижением на новостях из Украины. Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине было введено военное положение, поступали сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели военных. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.

Вечером в четверг власти США обнародовали новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные банки и госкомпании. При этом решения об отключении России от расчетной системы SWIFT принято не было. Президент США Джо Байден, однако, заявил, что этот вопрос остается на повестке дня. Он также отметил, что Вашингтон намерен готовиться и к дальнейшим санкциям против России.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что ситуация вокруг Украины "заводит глобальную экономику на неизведанную территорию", и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце. Повышение ставок происходит, когда базовый спрос и рынок труда являются сильными, а инфляция высокой. "Нам предстоит понять, не меняет ли ситуация вокруг Украины этот нарратив. И, я думаю, время это покажет", - сказал Баркин. Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация в Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема. "Если не произойдет непредвиденного в экономике, я полагаю, что для нас будет целесообразно повысить базовую ставку в марте и продолжить повышение в последующие месяцы", - заявила Местер. "Последствия ситуации на Украине для среднесрочных перспектив экономического роста в США также будут приниматься во внимание при определении необходимых темпов сворачивания стимулов", - добавила она.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в четвертом квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют в основном позитивную динамику (австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%, японский Nikkei 225 вырос на 1,95%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,38%). Тем временем, гонконгский Hang Seng теряет 0,49%, "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,51%).

Нефть эталонных марок дорожает в пятницу на фоне продолжающейся военной спецоперации России. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent в 09:31 МСК составила $101,12 за баррель (+2,06% и +2,31% в четверг), апрельский фьючерс на WTI стоит $94,7 за баррель (+2,04% и +0,77% в четверг).

Россия входит в тройку крупнейших производителей в мире, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 3,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,936 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,33 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметное падение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 февраля снизился на 2,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 99,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за два дня (23-24 февраля) 2%, опустившись до 701,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-8,45%), "ГТЛК-001Р-03" (-7,36%) и "Роснефть-001Р-04" (-5,92%)

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СЕЛЛ-сервис" (Новосибирск) полностью разместило дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 27, 30 и 33 купонных периодов и 85% - в дату окончания 36 купонного периода. Оферта по выпуску не предусмотрена. Call-опцион - через 1,5 года обращения.