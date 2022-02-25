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25 февраля 2022 года 10:03
Возможна стабилизация доходностей ОФЗ около текущих уровней в пятницу - ПСБ
Возможна стабилизация доходностей ОФЗ около текущих уровней на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Банк России в четверг объявил о мерах поддержки банков рублевой и валютной ликвидностью (увеличил лимиты, объявил о проведении аукциона РЕПО "тонкой настройки" в объеме 2 трлн руб., расширил ломбардный список). Данные меры помогут банкам справиться с временным повышением спроса на наличные со стороны населения, а также ограничат дальнейшее снижение цен рублевых облигаций, - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. - В пятницу ожидаем стабилизации доходности ОФЗ около достигнутых уровней. Дальнейшая динамика будет зависеть от геополитических рисков и ключевой ставки ЦБР, которая в ближайшее время может быть повышена. Умеренное повышение ставки до 12-13% будет способствовать снижению доходности ОФЗ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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