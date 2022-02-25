Вероятны новые попытки котировок нефти уйти выше $105/барр. - ПСБ

Вероятны новые попытки котировок нефти марки Brent подняться выше уровня $105 за баррель в ближайшее время на фоне геополитической напряженности, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Сохраняющаяся сложной геополитическая обстановка, несмотря на заявления представителей США о том, что антироссийские санкции не имеют цели нарушить поставки газа и нефти, продолжает подталкивать котировки вверх. В пятницу утром цены на нефть марки Brent вновь растут, удерживаясь выше $100 за баррель. Мы пока не видим оснований для сужения геополитической премии на рынке нефти, ждем новых попыток выхода котировок нефти марки Brent выше $105 за баррель", - пишет эксперт в комментарии ПСБ.

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