Нефть продолжает расти

Фондовый рынок США развернулся к росту к концу торгов четверга, нивелировав падение. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в пятницу. Нефть эталонных марок продолжает дорожать в пятницу.

Американские фондовые индексы развернулись к росту к концу торгов в четверг, нивелировав падение, достигавшее в ходе сессии 2,5-3%.

Фондовый рынок США открылся резким снижением на новостях из Украины. Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине было введено военное положение, поступали сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели военных. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.

"Рынок отреагировал на вторжение России в Украину, - отмечает главный инвестиционный стратег Schwab Джефф Кляйнтоп. - Следующий вопрос, возникающий у инвесторов, - какими будут последствия санкций, пострадает ли энергетический сектор".

Вечером в четверг власти США обнародовали новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные банки и госкомпании. При этом решения об отключении России от расчетной системы SWIFT принято не было.

Президент США Джо Байден, однако, заявил, что этот вопрос остается на повестке дня. Он также отметил, что Вашингтон намерен готовиться и к дальнейшим санкциям против России.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что "вторжение России в Украину заводит глобальную экономику на неизведанную территорию", и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце.

Повышение ставок происходит, когда базовый спрос и рынок труда являются сильными, а инфляция высокой. "Нам предстоит понять, не меняет ли ситуация вокруг Украины этот нарратив. И, я думаю, время это покажет", - сказал Баркин.

Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация в Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема.

"Если не произойдет непредвиденного в экономике, я полагаю, что для нас будет целесообразно повысить базовую ставку в марте и продолжить повышение в последующие месяцы", - заявила Местер.

"Последствия ситуации на Украине для среднесрочных перспектив экономического роста в США также будут приниматься во внимание при определении необходимых темпов сворачивания стимулов", - добавила она.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в четвертом квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 17 тыс. - до 232 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 249 тыс., а не 248 тыс. как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 235 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции технологических компаний, дешевевшие ранее в этом году на ожиданиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, стали лидерами роста в четверг.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла в цене на 1,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 4%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 6,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 6%.

Стоимость акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) подскочила на 15,1% благодаря сильной отчетности фармкомпании за четвертый квартал.

Бумаги ConocoPhillips (SPB: COP), предложившей инвесторам возможность обмена четырех выпусков облигаций на общую сумму $3 млрд на денежные средства и новые бонды, снизились в цене на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 92,07 пункта (0,28%) и составил 33223,83 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 63,2 пункта (1,5%) - до 4288,7 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 436,1 пункта (3,34%) и составил 13473,59 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после резкого падения накануне.

В центре внимания трейдеров остается конфликт между Россией и Украиной.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и Австралия ввели санкции в отношении России. В том числе Великобритания и США объявили о скоординированных санкционных мерах в отношении российского финансового сектора.

Японский Nikkei к 8:28 МСК вырос на 1,8%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции производителя микросхем Advantest Corp. (7,2%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (7,1%) и производителя полупроводникового оборудования SCREEN Holdings Co. Ltd. (5,7%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. Растут на 0,7%, Honda Motor Co. Ltd. - дешевеют на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:33 МСК снизился на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - вырос на 0,7%.

Народный банк Китая (НБК) влил в финансовую систему самый значительный недельный объем денежных средств более чем за два года на этой неделе, чтобы поддержать стабильную ситуацию с ликвидностью к концу месяца.

Регулятор в пятницу влил 300 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО и сохранил процентную ставку на уровне 2,1% годовых. За неделю НБК влил в финансовую систему 760 млрд юаней, что является максимальным показателем с января 2020 года, пишет Trading Economics.

Среди лидеров падения в Гонконге - акции нефтехимической PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. (-3,5%), застройщика China Resources Land Ltd. (3,2%) и банка HSBC Holdings PLC (-3,1%).

Бумаги IT-компании Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:29 МСК вырос на 1,1%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. повышается на 0,8%, стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. увеличивается на 0,8% и 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 0,2% и 0,6%.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в пятницу на фоне продолжающейся военной спецоперации России.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск в пятницу составляет $101,30 за баррель, что на $2,22 (2,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на 2,3% до $99,08 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,83 за баррель, что на $2,02 (2,18%) выше итогового значения днем ранее. В четверг WTI подорожала на 0,8%, до $92,8 за баррель.

"Цены на нефть растут, и конца этому не видно, на новостях о полномасштабном военном вторжении России на Украину, поставившим под непосредственную угрозу экспорт 1 млн баррелей российской нефти в сутки, проходящей транзитом через Украину и Черное море", - написала старший рыночный аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. По её словам, нефть может подорожать до $130 за баррель к июню, если украинский конфликт приведет к перебоям поставок, и может вырасти еще сильнее, если "возникнут дополнительные препятствия".

Россия входит в тройку крупнейших производителей в мире, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

"Без сомнений, последуют жесткие санкции, - написали аналитики аналитической фирмы Kpler. - С учетом практически нулевой вероятности того, что иностранные вооруженные силы напрямую поддержат Украину, в плане финансовых и экономических инструментов воздействия исключать нельзя ничего".

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.