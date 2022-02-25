"Финам" понизил прогнозную цену акций Pinterest до $30

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pinterest Inc., сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом понижена экспертами с $47,80 до $30 за штуку на горизонте 12 месяцев.

"Повышение операционной эффективности и прибыльности по итогам 2021 года порадовало инвесторов Pinterest. Однако темпы роста выручки компании в IV квартале оказались самыми низкими за последние 5 кварталов на фоне высокой базы предыдущего года, обновления политики конфиденциальности Apple и общего замедления роста глобального рынка рекламы. Pinterest прогнозирует в I квартале 2022 года рост выручки лишь на 15-20% г/г. При этом продолжат расти операционные затраты в связи с инвестициями в создание интуитивного контента и новых функций для брендов и бизнес-аккаунтов, что негативно отразится на показателях EBITDA, операционной и чистой прибыли. Pinterest обладает большим потенциалом к росту, однако сначала компании предстоит решить проблему оттока пользователей, вероятно, за счет расширения разнообразия контента", - отмечает аналитик инвесткомпании Ксения Лапшина.

Pinterest Inc. - американская компания, создатель одноименного социального интернет-сервиса для обмена изображениями. Фотохостинг Pinterest позволяет пользователям в режиме онлайн загружать изображения, добавлять их в свои тематические коллекции, делиться коллекциями с другими пользователями, переходить по внешним ссылкам для поиска дальнейшей информации и совершать покупки.

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