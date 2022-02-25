Волатильность рынка акций РФ останется очень высокой в ближайшие дни - BCS Express

Волатильность на российском рынке акций останется очень высокой в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

"Волатильность останется очень высокой в ближайшие дни, хотя амплитуда колебаний все-таки должна начать постепенно снижаться. Среди отдельных бумаг, не задетых санкциями, мы можем увидеть уже в ближайшее время постепенное восстановление. В первую очередь это касается частных экспортеров: нефтяников, металлургов, химиков, угольщиков. Они выигрывают как от благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых площадках, так и являются условно защищенными от ослабления рубля из-за экспортной валютной выручки", - отмечает эксперт инвестиционной компании Василий Карпунин.

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