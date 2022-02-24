Рубль вечером возобновил резкое падение к доллару и евро в ожидании объявления новых антироссийских санкций

Москва. 24 февраля. Доллар и евро вновь уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль ускорил падение к бивалютной корзине в ожидании объявления западными странами анонсированных ранее новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 86,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар дорожал до уровня 89,6 руб./$1 (+8,44 рубля к предыдущему закрытию), зафиксировав новый исторический максимум. Евро стоил 96,65 руб./EUR1, подорожав на 4,95 рубля. Ранее евро достигал 99,99 руб./$1 впервые с 16 декабря 2014 года (+8,29 рубля к предыдущему закрытию). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,38 рубля - до 91,282 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил обвальное падение к доллару и евро на вечерних торгах, давление на него продолжает оказывать ситуация вокруг Украины и ожидание объявления новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение, поступают сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели десятков военных.

США и ЕС готовятся ввести новые санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позже в четверг лидеры стран ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России, призванный сильно ограничить ее доступ на рынки капитала. По словам фон дер Ляйен, "этот пакет включает в себя финансовые санкции, которые ограничат доступ России на рынки капиталов. Воздействие этих санкций будет сильным".

В частности, по мнению главы Еврокомиссии, такие меры будут мешать экономическому росту в РФ, спровоцируют инфляцию. Также она предупредила, что ЕС планирует ограничить доступ РФ к ряду технологий.

Новые санкции ЕС в отношении РФ, которые в четверг будет обсуждать Евросовет, станут "самым жестким пакетом санкций в истории союза", заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Палате представителей (нижней палате бельгийского федерального парламента) в четверг.

Западные страны должны ввести строжайшие из возможных санкций против России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Джонсон также отметил, что западный мир должен стремиться изолировать российское руководство "политически и экономически".

В Кремле негативно относятся к призывам ввести санкции в отношении Путина и правительства РФ на фоне ситуации на Украине, между тем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, Россию невозможно закрыть железным занавесом.

Ранее в четверг существенную поддержку рублю оказало действия ЦБ РФ по поддержанию финансовой стабильности. Регулятор объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке: помимо проведения операций по дополнительному предоставлению ликвидности банкам, Банк России начнет проводить валютные интервенции, а также расширит ломбардный список.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - говорится в заявлении регулятора.

Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, в свою очередь, сообщила пресс-служба кабинета министров. Правительство РФ будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и зарплат, говорится в сообщении.

Минфин РФ совместно с ЦБ продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности. На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены, сообщила пресс-служба.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в четверг курс доллара обновил исторические максимумы к рублю, при этом отечественный финансовый рынок испытал рекордно сильное падение на фоне эскалации кризиса на Украине. "Ситуация остается напряженной, однако ЦБ пытается активно нормализовать торги на валютном рынке (после приостановления работы шорт позиций, регулятор приступил к впрыскиванию ликвидности, что вывело рубль в более адекватные значения). Наблюдаем за развитием ситуации на рынках и вокруг Украины, пока давать какие-либо прогнозы по курсам не является корректным ввиду ограниченного спроса, а также крайне высокой волатильности и геополитической нестабильности", - отмечает Жильников.

"...Пока регулятор выбрал наиболее оперативный инструмент для поддержания рубля в виде валютных интервенций. С учетом рекордного объема накопленных валютных резервов данный инструмент можно использовать на протяжении необходимого периода времени, пока не снизится градус геополитической напряженности. Из числа других инструментов по стабилизации рубля регулятор может прибегнуть к предоставлению валюты через операции своп и РЕПО. Также в списке инструментов финансовых властей - продажа валютной выручки крупными экспортерами, которая может осуществляться в административном порядке. Резкое повышение ключевой ставки пока остается самым негативным вариантом для экономики и финансовой системы, однако дальнейшего ужесточения процентной политики, похоже, не избежать", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть обновили максимумы с 2014 года на торгах в четверг, преодолев психологически важную отметку в $100 за баррель, из-за военной операции в Донбассе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 6,91% - до $103,53 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 5,57% - до $97,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,51 млн баррелей - до 416,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 582 тыс. баррелей и составили 246,48 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 584 тыс. баррелей, до 119,68 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сохранения запасов нефти на том же уровне, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Банки в четверг на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 874,085 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,7209% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 9,5000-10,5000%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 февраля на 6,5094 рубля, до 86,9288 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,8868 рубля, до 97,7688 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 5,1542 рубля по отношению ко вторнику (в среду, 23 февраля, торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня) и составил 84,945 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся относительно среды на 4,8406 рубля и составил 84,8814 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $9 млрд 658,186 млн, из которых $1 млрд 892,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $7 млрд 765,962 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился в четверг относительно вторника на 4,9322 рубля, до 95,3084 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 3,879 рубля по отношению к среде, подорожав до 94,6193 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 540,993 млн, из которых EUR370,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 170,789 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно вторника (накануне ставки также не рассчитывались, поскольку 23 февраля является официальным праздничным днем) в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 9,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 39 б.п. - до 10,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 34 б.п. - до 10,45% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 38 б.п. - до 11,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 60 б.п. - до 11,83% годовых.