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24 февраля 2022 года 19:23

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным за всю историю из-за военной операции в Донбассе

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ, индексы Мосбиржи и РТС достигли многолетних минимумов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%, на пике утреннего падения индекс проваливался в район 1680 пунктов), индекс РТС - 742,91 пункта (-39,4%, минимум дня - 610,33 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) рухнули в пределах 48,8%.

Доллар США вырос до 87,25 рубля (+6,09 рубля), на пике дня курс достигал 89,6 руб./$1.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-48,8%), Сбербанка (-46,7% и -47,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-46,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-45,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-42%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-41,7%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-37,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-37,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-35,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-34,6% и -20,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-33%), "Магнита" (-32,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-32,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-32,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-31,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-31,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-30,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-30,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-26,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-25,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-23,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-22,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-22,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-21,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-17,3%), "Московской биржи" (-16,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-14,1%).

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Силы народных милиций Донецкой и Луганской народных республик после продолжительных боев по отражению агрессии Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление при огневой поддержке российской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг. По его словам, российские военные не применяют ракеты и авиацию против украинских городов и мирных жителей.

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Вашингтон первым прекратил переговорный процесс с Россией, несмотря на публичные призывы к дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ также заявил в четверг, что очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских ей ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности Россией будут приняты жесткие ответные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денацификация как цель военной операции на Украине означает необходимость зачистки страны от пронацистски настроенных людей, не стал уточнять, относится ли к ним президент Владимир Зеленский. По словам Пескова, проводимая спецоперация Вооруженных сил России не преследует цель оккупировать Украину, а какое руководство Украины будет в будущем - это выбор украинского народа.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рубль обрушился до рекордного минимума, котировки российских акций обвалились на фоне военной операции в Донбассе. Торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах утром временно приостанавливались после того, как Россия объявила о начале спецоперации на Украине. США, Великобритания и ЕС сообщили о подготовке новых санкций против России. ЕС готовит экстренный саммит по Украине, планируются переговоры в рамках G7.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, мировые фондовые рынки также торгуются со значительным снижением в связи с резкой эскалацией геополитической напряженности в Восточной Европе. Путин объявил о проведении "специальной военной операции" с целью защиты Донбасса. По сообщениям СМИ, на Украине ведутся боевые действия, а украинские власти объявили военное положение. Объявление военной операции застало инвесторов врасплох, на рынке наблюдается бегство инвесторов изо всех рисковых активов. ЦБ РФ объявил о начале валютных интервенций для стабилизации рубля, также регулятор расширил ломбардный список, предоставит банкам дополнительную ликвидность.

Президент США Байден пообещал решительный и совместный ответ от США и союзников по НАТО. Объявленные ранее во вторник антироссийские санкции оказались для рынков не слишком шокирующими, однако развитие событий намекает на вероятность введения более жестких санкций в отношении российского госдолга и компаний. Председатель Европейской комиссии также объявила о заморозке российских активов в ЕС и закрытии доступа российских банков на европейский финансовый рынок. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила о возможности нанесения удара по стратегическим секторам российской экономики, блокировке доступа к ключевым технологиям и рынкам.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в сложившейся ситуации инвесторам рекомендуется не поддаваться панике и доверять только надежным источникам информации. Цены на российские активы достигли экстремально низких уровней и продавать их сейчас крайне опасно. В случае нормализации ситуации на российском рынке следует отдавать предпочтение акциям компаний с максимальной экспозицией на внутренний рынок и предлагающих товары и услуги повседневного спроса ("Магнит" (MOEX: MGNT), X5 Group).

Российские акции выглядят сейчас самыми привлекательными активами с точки зрения потенциала. Но волатильность точно еще будет, поэтому надо быть к ней заранее готовыми и понимать, какую долю портфеля можно на них выделить. Высокая дивидендная доходность российских акций является смягчающим буфером для возможного дальнейшего падения. Дивидендная доходность широкого рынка акций РФ составляет сейчас 17%, но есть риски снижения выплат из уже заработанной прибыли 2021 года, полагают эксперты.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, обвал рынка произошел из-за геополитического обострения на фоне объявления Россией специальной операции по демилитаризации Украины. Индекс МосБиржи локально падал в район 1680 пунктов, индекс РТС - к 610 пунктам, что является минимумами с зимы 2009 года.

Особенно сильное падение в четверг наблюдалось в финансовом секторе, поскольку Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ оказались в зоне почти неизбежного риска внешних ограничений. Министр экономики ФРГ заявил о планах отказа от российского газа и угля. Вероятно, что первым в очередь на эту замену будут стоять США. В любом случае, пока рынок отыграл возникшее событие и ожидания ответных мер. Затем уже начнется реакция на непосредственные санкционные решения Европы и США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг выросла до $103,64 за баррель (+7%), апрельский фьючерс на WTI стоит $97,47 за баррель (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 255,65 млрд рублей (из них 67,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 55,28 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 15,62 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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