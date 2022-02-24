Бизнес Booking продолжит стремительное восстановление в 2022г - Инвестбанк Синара

Бизнес Booking Holdings продолжит стремительное восстановление в 2022г, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

Эксперт позитивно оценивает финансовые результаты Booking Holdings за 4К21: скорректированная прибыль составила $15,83 на акцию, выручка - $2,98 млрд. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

На взгляд Фомкиной, в 2022г бизнес Booking продолжит сильное восстановление на фоне развития внутристранового туризма в совокупности с ростом стоимости аренды отелей, а также восстановлением количества международных путешествий. В целом объем заказов достиг 92% от уровней 2019г.

"Компания сообщила о том, что ее рентабельность по EBITDA в 2022г окажется выше уровней 2021г (26,5%), что выглядит как вполне реалистичные ожидания, поскольку уже в 4К21 рентабельность EBITDA составила 31,5%. Результаты за 4К21 дают основания предполагать, что компания сможет достичь и уровней рентабельности EBITDA в 2022г, прогнозируемых консенсусом Bloomberg (34%)", - отмечает аналитик банка.

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