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24 февраля 2022 года 15:45

Рубль днем почти полностью отыграл утренний гэп вниз к доллару и евро благодаря мерам ЦБ РФ по стабилизации рынка

Москва. 24 февраля. Доллар и евро растеряли темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем; благодаря мерам ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке рубль почти полностью отыграл обвал к бивалютной корзине, последовавший за началом военной спецоперации на территории Донбасса.

Курс доллара США составил 82,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,64 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар дорожал до уровня 89,6 руб./$1 (+8,44 рубля к предыдущему закрытию), зафиксировав новый исторический максимум. Евро стоил 92,17 руб./EUR1, подорожав на 47 копеек. Ранее евро достигал 99,99 руб./$1 впервые с 16 декабря 2014 года (+8,29 рубля к предыдущему закрытию). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,11 рубля - до 87,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 февраля на 6,5094 рубля, до 86,9288 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,8868 рубля, до 97,7688 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах после сильнейшего обвала утром благодаря активности ЦБ РФ по поддержанию финансовой стабильности. Ранее регулятор объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке: помимо проведения в четверг операций по дополнительному предоставлению ликвидности банкам, Банк России начнет проводить валютные интервенции, расширит ломбардный список.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - говорится в заявлении регулятора.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ ожидало эмоциональную реакцию рынков на военную операцию на Донбассе, ситуация должна выровняться в ближайшее время. "Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется, и уже примет более спокойный и осознанный характер в ближайшее время", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что эта ситуация в финансовой сфере прогнозировалась, и для того, чтобы период эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. "Был создан необходимый запас прочности и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

США и ЕС готовятся ввести новые санкции в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что своими действиями РФ ставит под удар "стабильность в Европе и весь международный мирный порядок", и пообещала "призвать президента Путина к ответу за это", пишет MarketWatch.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отсутствии сил НАТО на территории Украины. "Нет, на Украине войск НАТО нет, нет вообще", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос. По его словам, "нет никаких ни планов, ни намерений размещать натовские войска на Украине".

Цены на нефть обновили максимумы с 2014 года на торгах в четверг, преодолев психологически важную отметку в $100 за баррель, из-за военной операции в Донбассе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 8,5% - до $105,07 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 8,15% - до $99,61 за баррель

"Давление на рубль оказывает не только лишь сам факт начала военных действий, но и ответная реакция Запада, который дружно вводит санкции в отношении РФ. На фоне происходящего Банк России принялся спасать "россиянина", прибегнув к валютным интервенциям впервые с декабря 2014 года. Регулятор принялся продавать валюту для стабилизации курса рубля, что несколько охладило пыл долларовых "быков". Однако учитывая геополитическую обстановку, в том числе в вопросе грядущих санкций, рублю сейчас не светит восстановление, даже с подачи монетарных властей. После локальной и преимущественно технической коррекции, которая может получить некоторое развитие, нашу валюту ждут новые потери", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Текущая геополитическая ситуация вызвала обвал российского рынка - утром до приостановки торгов на бирже курс пары "доллар-рубль" обновил исторический максимум. Для стабилизации ситуации на рынке Банк России сегодня начал интервенции и ввел ряд других мер, что должно ограничить дальнейшее существенное ослабление рубля. Однако риски достижения курсом 90 руб./$1 остаются, и инвесторы продолжат со всем вниманием следить за развитием геополитической ситуации и за подробностями санкций против России", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банки в четверг на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 874,085 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,7209% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 9,5000-10,5000%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно вторника (накануне ставки не рассчитывались, поскольку 23 февраля является официальным праздничным днем) в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 9,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 39 б.п. - до 10,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 34 б.п. - до 10,45% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 38 б.п. - до 11,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 60 б.п. - до 11,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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