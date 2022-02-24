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24 февраля 2022 года 14:43
ЦБ РФ может значительно поднять ключевую ставку - BCS Express
Банк России в сложившихся условиях может значительно поднять ключевую ставку, полагают эксперты BCS Express. "Военная операция на Украине спровоцировала мощное снижение не только российского рынка акций, но и облигаций, - отмечают аналитики. - Активное падение наблюдается в государственных и корпоративных долговых бумагах. Индекс ОФЗ (RGBI) на 13:40 МСК теряет 6,7%. Котировки опустились к минимальным уровням с марта 2020 г. В тот момент цены на нефть были на уровне ниже $30 из-за пика паники во время пандемии, сейчас же они поднялись к уровню $105 за баррель Brent из-за обострения геополитической ситуации". Доходность ОФЗ с погашением через год подскочила до 14,5%, констатируют эксперты инвесткомпании. Пятилетние выпуски торгуются с доходностью около 13,4%. По многим длинным выпускам государственных облигаций в биржевых стаканах не находится покупателей, поэтому цены не отражают реальный уровень ставок. В это же время индекс корпоративных облигаций (RUCBICP) снижается на 4,2%. Доходности по многим надежным заемщикам превышают 15-16% по бумагам с дюрацией 1-3 года. По мнению стратегов BCS Express, в сложившихся условиях есть риск, что ЦБ РФ может значительно поднять ключевую ставку. По крайней мере, рынок госдолга это уже заложил в цену. В четверг регулятор уже успел объявить несколько мер по поддержке финансового рынка: начались интервенции на валютном рынке, запрещены короткие продажи на рынке акций, расширен ломбардный список и проводятся операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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