S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4180-4230п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжил снижение, преодолев зону поддержки, расположенную в районе 4230 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на развитие краткосрочного "медвежьего" тренда. В ближайшей перспективе бенчмарк может протестировать уровни поддержки по линиям Фибоначчи. Не исключается возможность отскока от локальных минимумов, однако среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий", - отмечают аналитики.

Эксперты подчеркивают, что геополитическая напряженность находится в центре внимания инвесторов, и она же подталкивает цены на нефть в область трехзначных значений. Резкий всплеск интереса участников торгов к покупке золота может сохраниться в ближайшие торговые дни. По мнению стратегов инвесткомпании, предстоящая сессия будет характеризоваться высокой волатильностью ввиду сохранения неопределенности на сырьевых рынках.

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