Вероятен рост цены акций Palo Alto Networks на горизонте года - "Фридом Финанс"

Устойчивый спрос и сильные индустриальные метрики говорят об ожидаемом продолжении роста цены акций Palo Alto Networks на горизонте 12 месяцев, считают аналитики "Фридом Финанс".

"Квартальная отчетность Palo Alto Networks в очередной раз оказалась сильной. Выручка и прибыль компании превзошла консенсус, был улучшен гайденс на 2022 фискальный год. По итогам текущего квартала менеджмент Palo Alto прогнозирует выручку в диапазоне $1,345-1,365 млрд (+25-27% г/г), а скорректированную EPS - на уровне $1,65-1,68. Успешные результаты позволили компании в очередной раз повысить прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022 фискальный год. В частности, Palo Alto рассчитывает на рост выручки в пределах 27-29%", - пишут эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, компания оценена на среднем по сектору уровне по ключевым мультипликаторам. Устойчивый спрос и сильные индустриальные метрики говорят об ожидаемом продолжении роста на горизонте 12 месяцев. "Менеджмент Palo Alto в текущем году делает упор на органический рост, улучшение финансовых показателей и восстановление прибыльности. Наша целевая цена по акции Palo Alto - $612", - отмечается в комментарии.

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