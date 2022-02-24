Высоки риски достижения курсом рубля отметки 90 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски достижения курсом рубля отметки 90 руб./$1, несмотря на интервенции со стороны ЦБ РФ, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Текущая геополитическая ситуация вызвала обвал российского рынка - утром до приостановки торгов на бирже курс USD/RUB превышал 89,9 руб./$1, обновив исторический максимум. Для стабилизации ситуации на рынке Банк России сегодня начал интервенции и ввел ряд других мер, в результате чего по состоянию на 11:50 МСК курс USD/RUB рос на 5,5% и находился около 86,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Интервенции со стороны ЦБ должны ограничить дальнейшее существенное ослабление рубля. Однако риски достижения курсом 90 руб./$1 остаются, и инвесторы продолжат со всем вниманием следить за развитием геополитической ситуации и за подробностями санкций против России", - пишут аналитики банка.

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