.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает целевую цену акций Palo Alto Networks на уровне $673,88
.
24 февраля 2022 года 12:13
"Финам" подтверждает целевую цену акций Palo Alto Networks на уровне $673,88
"Финам" подтверждает целевую цену акций Palo Alto Networks на уровне $673,88 на конец 2022г, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Глобальный лидер в области кибербезопасности Palo Alto Networks опубликовал ожидаемо сильный отчет за II квартал 2022 фискального года с окончанием 31 января. Квартальная выручка компании увеличилась на 30% г/г до $1,3 млрд по сравнению с $1 млрд во II квартале прошлого фискального года. Показатель оказался выше консенсус-прогноза ($1,28 млрд) и выше собственных ожиданий компании ($1,265-1,285 млрд). Объем текущих заказов показал прирост на 32% г/г до $1,6 млрд по сравнению с $1,2 млрд во II квартале прошлого фискального года", - отмечает аналитик Ксения Лапшина. Также Palo Alto повысила прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022 фискальный год. Ожидания по выручке были повышены с $5,35-5,40 млрд до $5,425-5,475 млрд, а ожидания по объему текущих заказов - с $6,68-6,73 млрд до $6,80-6,85 млрд. "Топ-менеджмент подчеркнул, что Palo Alto во II квартале продемонстрировала высокие темпы роста в каждом из трех сегментов за счет высокого спроса на решения для кибербезопасности со стороны организаций в условиях перехода на гибридное облако и гипермасштабируемую облачную инфраструктуру. По итогам торговой сессии 23 февраля акции Palo Alto подросли на 0,4% до $477,61, хотя в моменте цена поднималась до $511,36 (+7,5% к цене закрытия 22 февраля). Мы подтверждаем целевую цену по акциям Palo Alto Networks на уровне $673,88 на конец 2022 года", - указывает эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-PALO/ALTO/NETWORKS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 февраля 2022 года 19:40
Рубль вечером возобновил резкое падение к доллару и евро в ожидании объявления новых антироссийских санкций
Москва. 24 февраля. Доллар и евро вновь уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль ускорил падение к бивалютной корзине в ожидании объявления западными странами анонсированных ранее новых антироссийских санкций. читать дальше
.24 февраля 2022 года 19:23
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ, индексы Мосбиржи и РТС достигли многолетних минимумов. читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:51
Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ неизбежно, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Доллар в первой половине дня на максимуме поднимался до 89,6 руб./$1. После выхода на валютный рынок ЦБ с валютными... читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:51
Цены евробондов РФ рухнули в четверг, отыгрывая геополитические и санкционные риски, стоимость 5-летних CDS превысила 900 б.п.
Москва. 24 февраля. Котировки российских еврооблигаций рухнули в четверг, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе; среднесрочные и "длинные" выпуски евробондов РФ подешевели до 50-70% от номинала, их доходности выросли до 8-16,5% годовых. При этом самые "короткие" по дюрации бумаги немного подросли в цене. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг превысила 900 базисных пунктов, приблизившись к максимальным уровням с осени 2008 года. читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:17
Бизнес Booking Holdings продолжит стремительное восстановление в 2022г, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. Эксперт позитивно оценивает финансовые результаты Booking Holdings за 4К21: скорректированная прибыль составила $15,83 на акцию, выручка - $2,98 млрд. Оба... читать дальше
.24 февраля 2022 года 17:42
Акции оборонных компаний, скорее всего, будут фаворитами на торгах четверга в США - "Открытие Инвестиции"
Акции оборонных компаний, скорее всего, будут фаворитами на торгах в США в четверг, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Основной идеей торгов в четверг на американском фондовом рынке является геополитическая... читать дальше
.24 февраля 2022 года 17:03
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Endesa с прогнозной ценой 22,21 евро, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Испанская электроэнергетическая компания Endesa опубликовала результаты за четвертый... читать дальше
.24 февраля 2022 года 16:32
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют "держать" акции Rio Tinto с прогнозной стоимостью на уровне $78 за за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto 23 февраля представила квартальную отчетность, которая оказалась несколько хуже... читать дальше
.24 февраля 2022 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Pinterest Inc. с целью $17 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,31%, стоп-приказ: $26, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общий новостной фон указывает на... читать дальше
.24 февраля 2022 года 15:45
Рубль днем почти полностью отыграл утренний гэп вниз к доллару и евро благодаря мерам ЦБ РФ по стабилизации рынка
Москва. 24 февраля. Доллар и евро растеряли темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем; благодаря мерам ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке рубль почти полностью отыграл обвал к бивалютной корзине, последовавший за началом военной спецоперации на территории Донбасса. читать дальше
.24 февраля 2022 года 15:33
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста до $120 баррель в случае нарушения поставок сырья в Европу, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Ситуация с конфликтом на Украине пошла по самому жесткому сценарию. Поэтому сейчас мы видим сильный рост цен на нефть, котировки... читать дальше
.24 февраля 2022 года 15:06
"Финам" рекомендует покупать акции Home Depot Inc. с целевой ценой $427,84 за штуку, что предполагает потенциал роста 38,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Home Depot увеличил выручку в IV квартале 2021г на 10,7% г/г до $35,7 млрд, сопоставимые продажи выросли на 8,1%... читать дальше
.24 февраля 2022 года 14:43
Банк России в сложившихся условиях может значительно поднять ключевую ставку, полагают эксперты BCS Express. "Военная операция на Украине спровоцировала мощное снижение не только российского рынка акций, но и облигаций, - отмечают аналитики. - Активное падение наблюдается в государственных и... читать дальше
.24 февраля 2022 года 14:10
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжил снижение, преодолев зону поддержки, расположенную в районе 4230 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на... читать дальше
.24 февраля 2022 года 13:42
Дивидендная доходность акций Evraz за 2021г может составить 16,9%, сообщается в комментарии "Велес Капитала". "25 февраля Evraz представит финансовые результаты за II полугодие 2021г. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 66% г/г, до $7897 млн, благодаря росту цен реализации стальной и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.