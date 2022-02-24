Акции Volkswagen - ставка на активное восстановление отрасли в 2022г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций Volkswagen AG - хорошая ставка на активное восстановление автомобилестроения в 2022г, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Volkswagen AG ведет подготовку к IPO принадлежащего ей спортивного автопроизводителя Porsche. Предполагается, что в рамках сделки сторонним инвесторам будет предложена 25% неголосующая доля в компании, в то время как мажоритарии Volkswagen сохранят за собой блок-пакет. В рамках IPO при предполагаемом 70% дисконте в оценке к Ferrari Porsche может быть оценена в 60 млрд евро, что примерно эквивалентно 50% текущей капитализации Volkswagen. Несмотря на то, что сроки и детали IPO еще не определены, его перспектива, на наш взгляд, может выступить катализатором для положительной переоценки акций Volkswagen с текущих уровней. Акции Volkswagen AG - наш фаворит среди европейских автопроизводителей в преддверии активной фазы восстановления отрасли в этом году", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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