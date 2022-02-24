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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Падение фондовых индексов РФ достигло 29-36%, многие акции "лежат" на нижних ценовых планках, установленных биржей
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24 февраля 2022 года 11:11

Падение фондовых индексов РФ достигло 29-36%, многие акции "лежат" на нижних ценовых планках, установленных биржей

Москва. 24 февраля. Падение российских фондовых индексов после возобновления торгов на "Московской бирже" в 10:00 МСК усилилось и достигло 29-36% на фоне возросших геополитических и санкционных рисков после начала боевых действий в Донбассе, многие акции вновь "лежат" на нижних ценовых планках, установленных биржей.

К 10:51 МСК индекс Мосбиржи составил 2196,24 пункта (-28,8%), индекс РТС - 786,33 пункта (-35,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 35,8%.

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-35,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-35,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-35,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-35,2%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-30,3%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-31,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-31%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-30,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-30,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-29,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-29,1%), "Московской биржи" (-28,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-28,8%, "префы" потеряли в цене 28,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-28,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-28%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-27,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-27,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-26,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-24,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-23,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-23,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-22,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-15,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-14,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-13,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-11,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-9,8%).

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.


Опубликовано: /Финмаркет/
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