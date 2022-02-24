Акции Disney привлекательны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Walt Disney Co., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Одним из значимых драйверов роста для компании станет дальнейшее развитие стримингового сервиса Disney Plus. По итогам прошедшего финансового квартала прирост количества подписчиков значительно превысил прогнозы (11,8 млн), при этом общее количество платных подписчиков составило 129,8 млн. Подобные темпы роста аудитории должны укрепить уверенность инвесторов в достижении компанией 230-260 млн подписчиков к 2024 году. Этому поможет удвоение оригинального контента на Disney Plus, планируемое в 2022 году.

- Другим значимым драйвером станет дальнейшее восстановление посещаемости тематических парков Disney. Несмотря на сохраняющиеся ковидные ограничения, выручка сегмента тематических парков за прошедший квартал достигла допандемийных уровней, хотя посещаемость все еще остается ниже уровней 2019 года. Потенциальное открытие Диснейленда в Гонконге и запуск крупных аттракционов в других парках поможет развитию сектора тематических парков.

- В долгосрочной перспективе одним из драйверов роста может стать запуск тематических курортов в формате жилых поселков. Компания открыла подразделение Storyliving by Disney, которое будет заниматься проектированием жилых поселков. На первом этапе компания создаст посёлок под названием Cotino на 1900 домов. Его построят вблизи города Ранчо-Мираж в Калифорнии.

Аналитики подчеркивают, что потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 29% согласно консенсус-прогнозу.

Walt Disney Co. - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Компания является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания.

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