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24 февраля 2022 года 09:35
Акции Medtronic интересны для среднесрочных покупок - BCS Express
Акции Medtronic PLC в целом интересны для среднесрочных покупок, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Один из крупнейших производителей медицинского оборудования Medtronic отчитался за IV квартал 2021 года. Результаты оказались смешанными. Учитывая фундаментальную картину, рекомендую рассматривать акции Medtronic для среднесрочных покупок при появлении точек входа на технической картине. Восстановление спроса после пандемии будет способствовать росту котировок бумаги. Годовая дивидендная доходность в 2,4% станет дополнительным бонусом к потенциальному росту цены акций", - отмечает аналитик инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИРЛАНДИЯ-MEDTRONIC-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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