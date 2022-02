Brent выше $100 за баррель впервые с 2014г

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР падают на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок активно растут в четверг утром.

Американские фондовые индексы снизились на 1,4-2,6% по итогам торгов в среду.

При этом Dow Jones Industrial Average вплотную приблизился к фазе коррекции. Standard & Poor's 500 вошел в нее днем ранее, то есть он упал уже более чем на 10% с рекордного максимума, зафиксированного в самом начале этого года, отмечает The Wall Street Journal.

Негативными факторами для рынка продолжают выступать высокая инфляция в США и ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшее время, так и ситуация на востоке Украины.

"Геополитические события, как правило, повышают волатильность, - отмечает рыночный аналитик Baird Майкл Антонелли. - Они обычно шумные. Однако это не настоящие сигналы. Настоящим сигналом для фондового рынка является то, что делает ФРС и что будет с процентными ставками".

Между тем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в среду, что американская экономика не должна испытать такую серьезную же рецессию, как в конце 1970-х и начале 1980-х годов, только потому, что инфляция вернулась к 40-летнему максимуму.

"Сейчас инфляция снова высока, и многие обеспокоены тем, что вскоре мы можем столкнуться с еще одним долгим и болезненным периодом, за которым последует еще одна долгая и болезненная коррекция. Но я так не думаю", - сказал она.

Цена акций TJX Cos. (SPB: TJX) упала на 4,2% на новости о том, что владелец сети магазинов товаров по сниженным ценам в четвертом квартале получил прибыль и выручку хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги сталепроизводителя Nucor Corp. (SPB: NUE) подешевели на 0,6% после того, как главный финансовый директор Джим Фриас объявил об уходе в отставку через 12 лет работы в этой должности.

В то же время котировки бумаг Lowe's Cos. (SPB: LOW) выросли на 0,2%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, в минувшем квартале зафиксировала финансовые показатели выше ожиданий, а также дала сильный прогноз на весь текущий год.

Кроме того, благодаря хорошей отчетности цена акций онлайн-ритейлера Overstock.com взлетела на 22,8% по итогам торгов.

Стоимость Virgin Galactic Holdings Inc. повысилась на 3,5%. Компания подтвердила, что по-прежнему нацелена на то, чтобы начать отправку туристов в космос в этом году.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 464,85 пункта (1,38%) - до 33131,76 пункта. Для того, чтобы войти в коррекцию индексу надо опуститься ниже отметки 33119,69 пункта.

Среди 30 компаний из расчета Dow Jones подъем котировок продемонстрировали акции всего двух: Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,4% и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 0,05%. При этом лидерами снижения среди компонентов индекса выступили бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), подешевевшие на 3,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,6% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - также на 2,6%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 79,26 пункта (1,84%), составив 4225,5 пункта. Из одиннадцати отраслевых подындексов вырос только один - энергетический сектор зафиксировал рост на 1%.

Индекс Nasdaq Composite упал по итогам сессии на 344,03 пункта (2,57%) - до 13037,49 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в ходе торгов в четверг на фоне эскалации военной ситуации на востоке Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг утром, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Киев призвал партнеров немедленно активировать пакет новых санкций в отношении РФ.

"Геополитические риски остаются на переднем плане, оказывая давления на рисковые активы", - пишет эксперт IG Йип Джун Ронг, на которого ссылается MarketWatch.

Японский Nikkei к 8:21 МСК снизился на 2%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-6,7%), производителя электропроводки Fujikura Ltd. (-6,5%) и производителя стекла AGC Inc. (-6,1%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. опускаются на 1,9%, Honda Motor Co. Ltd. - на 1,7%.

Гонконгский Hang Seng к 8:26 МСК упал на 2,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,2%.

Среди лидеров падения в Гонконге - акции оператора казино Sands China Ltd. (-7%), гиганта электронной торговли Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-6,6%) и Alibaba Health Information Technology Ltd. (-5,9%), оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных.

Бумаги IT-компании Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 3,9%.

Южнокорейский Kospi к 8:23 МСК упал на 2,4%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. снижается на 2,2%, стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. уменьшается на 4,7% и 3,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 3%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 2,7% и 3,3%.

Цены на нефть эталонных марок активно растут в четверг утром на фоне эскалации военной ситуации на востоке Украины.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск в четверг составляет $101,27 за баррель, что на $4,43 (4,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки Brent превысили отметку в $100 за баррель впервые с сентября 2014 года. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали до $96,84 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,24 за баррель, что на $4,14 (4,5%) выше итогового значения днем ранее. В среду WTI подорожала на 0,2%, до $92,1 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг утром, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После чего президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Конфликт "значительно увеличивает риски перебоев поставок российской нефти и введения санкций", отметил директор редакции Economist Intelligence Unit Пэт Такер. "Пока украинский кризис остается на повестке дня, на и без того проблемном рынке нефти сохраняется значительная премия за риск", - написал Такер.

Между тем администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант повторной продажи нефти из стратегических резервов страны (SPR), если цены на эти энергоресурсы резко вырастут в результате российской агрессии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Эта мера определённо рассматривается", - заявила Псаки в среду.

В конце 2021 года США уже прибегали к продаже нефти из SPR. Это было сделано в координации с другими крупными игроками на рынке. Тогда Штаты объявили о продаже из резервов около 70 млн баррелей.