Риски пробоя вниз уровней 4200-4225п по индексу S&P 500 достаточно высокие - BCS Express

Риски пробоя вниз уровней 4200-4225 пунктов по индексу S&P 500 достаточно высокие, сообщается в комментарии BCS Express.

"Рынок акций США находится под давлением. Многие западные СМИ связывают нервозность инвесторов с ситуацией вокруг Украины. Эскалация приводит к разгону сырьевых цен, что сказывается на инфляции. А значит, и рыночные процентные ставки в перспективе должны быть более высокими, что негативно для американского рынка. По индексу S&P 500 мы подошли к январским минимумам. Риски пробоя вниз уровней 4200-4225 пунктов достаточно высокие. С утра фьючерсы на индекс уже находятся ниже. В случае пробоя обозначенных рубежей далее снизу цели сместятся в сторону 4000-4040 пунктов", - указывает эксперт инвестиционной компании Василий Карпунин.

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