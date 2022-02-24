Цены рублевых корпбондов в четверг продолжат снижение из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины

Москва. 24 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг продолжат снижение на фоне эскалации геополитической напряженности вокруг Украины, объявления антироссийских западных санкций и решения России о вводе войск в Донбасс, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Пакет санкций, который Евросоюз готовится принять в отношении России, сильно ударит по стране, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель также отметил, что ЕС действует, координируясь с США, Великобританией и Канадой.

США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В целом рестрикции реализованы не в самом "жестком" варианте, и точка невозврата, которой могли бы стать, например, блокирующие санкции в отношении системообразующих публичных банков, пока не пройдена. В санкционный список (SDN List) включена госкорпорация ВЭБ и "military bank" (Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), опорный банк российского ОПК). Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке. США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнется с тяжелыми последствиями. Он отметил, что такие действия Москвы приведут к усилению НАТО в Европе, Украине будет предоставлена дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная поддержка.

В Белом доме собираются объявить о решении ввести санкции в отношении компании-оператора газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG, передал телеканал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций. Меры включают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС. Также ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на американское официальное лицо, что администрация президента США Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR). Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

МИД РФ заявил, что Россия даст на новые санкции США сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в минувший вторник снизилась в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,006 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,857 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 февраля снизился на 0,37% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 101,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,34%, опустившись до 715,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-2,6%), "АФК Система-1P-19" (-2,58%) и "РЖД-23" (-1,54%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П10" (+1,16%), "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,8%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,73%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-14-го купонов облигаций серии 001P-09 на уровне 11,3% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в марте 2019 года по ставке 9,9% годовых до оферты с исполнением 5 марта 2022 года.

Металлинвестбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 10% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 6,5% годовых. По выпуску 11 марта предстоит исполнение оферты.

ПАО "МОЭК" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. 6-летние облигации были размещены в марте 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет.

ООО "РЕСО-лизинг" установило порядок определения ставок купонов по облигациям серии БО-09 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Так, размер процентной ставки на каждую дату начала купонного периода будет определяться как значение ключевой ставки Банка России за 3-й день, предшествующий дате начала купона, увеличенное на спред, равный 1,95% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составит 11,45% годовых. По выпуску объявлена оферта с исполнением через 3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. Техразмещение запланировано на 24 февраля.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 февраля начнет на срочном рынке торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс государственных облигаций (Russian Government Bond Index, RGBI). Новый инструмент предоставит инвесторам дополнительные возможности для диверсификации и хеджирования портфелей ценных бумаг, в том числе позволит одной сделкой открыть позицию на весь сегмент гособлигаций без необходимости приобретать отдельные выпуски бумаг. Базовый актив фьючерса Индекс RGBI - основной индикатор рынка российского государственного долга, рассчитывается с 2002 года. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от одного года. База расчета индекса пересматривается ежеквартально. Минимальный шаг цены контракта составит 1 пункт, стоимость шага цены - 1 рубль. Исполнение контракта будет происходить в период дневного клиринга в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря по последней цене закрытия индекса RGBI, умноженной на сто. Сначала к торгам будут допущены контракты со сроком исполнения в июне 2022 года.