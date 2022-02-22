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22 февраля 2022 года 19:35

Рубль вечером умеренно подрастает к доллару и евро после введения менее жестких санкций, чем опасался рынок

Москва. 22 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль подрастает к бивалютной корзине после введения западными странами новых антироссийских санкций из-за признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые оказались не столь жесткими, как опасались участники рынка.

Курс доллара США составил 79,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 53 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар вплотную поднимался к уровню 81 руб./$1 впервые с 23 марта 2020 года. Евро стоил 89,85 руб./EUR1, подешевев на 30,25 копейки. Ранее евро рос выше уровня 91 рубля впервые с 26 апреля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,8 копейки - до 84,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая тот факт, что введенные во вторник рядом западных стран новые антироссийские санкции оказались не столь жесткими, как опасались участники рынка. Значительную поддержку рублю также оказало заявление Банка России о мерах стабилизации финансового рынка.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках. Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и пригрозили введением новых санкций.

Президент США Джо Байден через несколько часов выступит перед согражданами по теме событий, связанных с Украиной и РФ, сообщает Белый дом. В рабочем графике американского президента это выступление, в ходе которого он "предоставит новую информацию об Украине и России", намечено на 22:00 МСК.

Ранее сообщалось, что власти США в ближайшие часы объявят о санкциях в ответ на решение РФ признать ДНР и ЛНР.

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении России после признания ДНР и ЛНР. Выступая в Палате общин, он заявил, что санкции затронут банк "Россия", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк. Кроме того, британские санкции затронут троих российских бизнесменов - Тимченко и братьев Ротенбергов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2". "Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (ИФ - германский регулятор) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода", - сказал канцлер ФРГ.

Евросоюз во вторник объявил, что его санкции в отношении России после признания ДНР и ЛНР будут касаться "доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала", а также некоторых непубличных банков.

Евросоюз также обсуждает возможность применения ограничительных мер в отношении примерно 350 россиян в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР, передает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года; предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

Также подчеркивается, что Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.

Цены на нефть сократили прирост на торгах во вторник. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличились в цене на 1,18% - до $96,52 за баррель. Ранее котировки поднимались выше $99 за баррель впервые с сентября 2014 года. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,98% - до $92,01 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent вплотную приближалась к отметке $100 за баррель в связи с эскалацией конфликта вокруг Украины.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, существенно усилившаяся геополитическая напряженность привела во вторник утром к росту курса пары "доллар-рубль" выше 80,80 руб./$1, в результате чего были обновлены максимумы с конца 2020 года, однако со второй половины дня рубль начал укрепляться, в моменте достигая 78,7 руб./$1. "Определенный позитив для рубля мог быть связан с сегодняшним ростом фьючерсов Brent до $99,3 за баррель - новых максимумов с 2014 года. Тем не менее, такая динамика на нефтяном рынке объясняется в первую очередь опасениями перебоев в поставках в связи с геополитической ситуацией, и вряд ли высокие цены на нефть сейчас располагают к более сильному рублю. Вероятно, сегодняшнее укрепление рубля в рамках коррекции поддерживалось, скорее, фактором налогового периода. Введенные сегодня санкции в целом нельзя назвать особенно жесткими, что может поддержать восстановление рубля в дальнейшем, если санкции других стран также не будут жесткими. На этой неделе рынок будет также следить за новостями по запланированным раннее переговорам. В целом пока сложно ожидать ослабления негатива на российском рынке и существенного укрепления рубля - инвесторам остается быть готовыми к высоким уровням волатильности в ближайшие дни", - подчеркнул Григорьев.

"На "Московской бирже" рубль сумел отыграть часть потерь понедельника, притом что в ходе сессии вторника рубль обновил локальные минимумы. Так, пара "доллар-рубль" в моменте поднималась в район 81 руб./$1, однако в дальнейшем рубль отыграл потери и перешел к коррекционному росту, в результате чего доллар вернулся в район 79 руб.$1. Здесь, так же, как и на фондовом рынке, сказалось желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в рубле в преддверии выходного дня. Также поддержку национальной валюте оказал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на пятницу. Учитывая, что американской валюте не удалось закрепиться выше январских максимумов, говорить о возможности развития негативного сценария с целями в районе 85-85,5 руб./$1 преждевременно. Однако в рубле сохраняются риски дальнейшего снижения, связанные с геополитическим фактором, несмотря на наличие потенциала его укрепления, обусловленного фундаментальными факторами", - говорит главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

Банк России во вторник, 22 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 830 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 950,3 млрд рублей) в среднем по ставке 9,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 февраля, банки разместили 1 трлн 476,6 млрд рублей (при лимите 2,11 трлн рублей и спросе 1 трлн 476,6 млрд рублей) в среднем по ставке 9,47% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 февраля на 3,6523 рубля, до 80,4194 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,5441 рубля, до 90,882 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 3,9479 рубля по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились, так как в США отмечали День президентов) и составил 79,7908 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся относительно понедельника на 1,4737 рубля и составил 79,6806 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $9 млрд 426,41 млн, из которых $1 млрд 974,517 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $7 млрд 451,893 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился во вторник относительно понедельника на 2,7956 рубля, до 90,3762 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,6601 рубля, подорожав до 90,2281 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR961,026 млн, из которых EUR443,994 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR517,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 9,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 7 б.п. - до 10,11% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 30 б.п. - до 10,97% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 40 б.п. - до 11,23% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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