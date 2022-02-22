Цены евробондов РФ заметно упали в начале торгов из-за возросших санкционных рисков, но вечером смогли отыграть часть потерь

Москва. 22 февраля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали в начале торгов вторника на фоне возросших санкционных рисков после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, однако вечером ситуация на рынке стабилизировалась, цены смогли немного отскочить благодаря тому, что первые озвученные западные санкции оказались довольно умеренными. Процентные ставки большинства выпусков долларовых евробондов РФ оказались в диапазоне 5,3-5,7% годовых.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка снизились в цене, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 118 базисных пунктов по отношению к понедельнику и составила 103,84% от номинала, что соответствует доходности 5,7% годовых (рост на 52 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries снизилась за день на 13 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,94% от номинала, что соответствует доходности 1,61% годовых (рост на 6 пунктов к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 46 пунктов по отношению к 21 февраля и составил 409 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 380 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 104,17% от номинала (доходность выросла на 29 базисных пунктов - до 5,54% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 308 базисных пунктов, опустившись до 101,16% от номинала (доходность выросла на 25 пунктов и составила 5,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 177 пунктов, до 97,56% от номинала (доходность выросла на 47 базисных пунктов, до 5,4% годовых), с погашением в 2023 году - на 95 базисных пунктов, до 102,24% от номинала (доходность выросла на 61 базисный пункт, до 3,39% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 250 базисных пунктов, подешевев до 96,13% от номинала (доходность выросла на 19 пунктов и составила 5,54% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 175 базисных пунктов, до 95,13% от номинала (доходность выросла на 39 базисных пунктов - до 5,31% годовых).

"Геополитика продолжает править бал в секторе российских еврооблигаций. Рынок перенес очередной удар, связанный со сбросом бумаг со стороны западных инвесторов на фоне высокой неопределенности перед угрозой введения новых антироссийских санкций. Пик падения пришелся на первую половину дня, когда участники рынка закладывали в цены введение "жестких" ограничений. К тому же в начале торгов дополнительное давление оказывало и общемировое падение фондовых и долговых рынков на фоне возросших геополитических рисков. Пятилетний CDS на российский долг превысил отметку 330 пунктов. Вместе с тем определенную поддержку российским евробондам оказали объявленные Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовых рынках и в банковском секторе, в частности, фиксация цен облигаций и валютных курсов на уровне 18 февраля. Это традиционная мера, позволяющая банкам не опасаться снижения капитала из-за переоценки стоимости активов. При этом появившиеся анонсы санкций ЕС, а также санкции со стороны Великобритании, которые в целом оказались не такими "жесткими", как опасались участники рынка, в частности, под ограничения не подпали наиболее значимые для экономики России банки, несколько стабилизировало ситуации, появились осторожные покупки. Но в целом ситуация остается довольно напряженной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Что касается вероятного введения Евросоюзом ограничений на покупку нового госдолга России, номинированного в валюте, то это, с одной стороны, негативный фактор, так как России на какое-то время придется забыть о новых размещениях в евро, но, с другой стороны, - это позитивный фактор для уже торгующихся бумаг, так как после того, как ситуация стабилизируется, на рынке будет дефицит отечественных бумаг, и инвесторам придется покупать то, что уже выпущено и торгуется, и это будет толкать цены вверх. Но для этого рынку необходимо время и отсутствие в течение некоторого периода негативных геополитических новостей", - отметил Агарзаев.