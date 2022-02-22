ПСБ рекомендует покупать акции Юнипро с целью 3,14 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 3,14 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 46%, говорится в комментарии банка.

"Юнипро" представила финансовые результаты по МСФО по итогам 2021г, которые по выручке и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка, но по чистой прибыли - хуже ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост выручки на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ). Снижение чистой прибыли связано с обесценением основных средств, в том числе активов Березовской ГРЭС. Представленные финансовые результаты, по нашему мнению, подтверждают крепкий инвестиционный профиль компании, а снижение чистой прибыли связано с разовым фактором. На наш взгляд, "Юнипро" является сильной дивидендной историей. Рекомендуем "покупать" акции "Юнипро" с целевой ценой 3,14 руб./акция, потенциал роста 46%", - отмечает аналитик Владимир Лящук.

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