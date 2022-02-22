"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает перспективы цены акций "Газпром нефти", сохраняя целевую цену на уровне 600 руб. за бумагу, говорится в обзоре инвестокомпании.

"Выручка "Газпром нефти" по результатам 2021г выросла на 53,5% по сравнению с прошлым годом - до 3068 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на нефть и нефтепродукты. А также за счёт увеличения добычи углеводородов и переработки нефти. В результате чистая прибыль компании за год увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с 2020г - до 503,4 млрд руб. За последний квартал прибыль Газпром нефти составила 146,5 млрд руб. Таким образом, исходя из полученной прибыли, по нашим оценкам, финальный дивиденд составит 15,45 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. Сохраняем положительный взгляд на компанию, целевой ориентир по акциям "Газпром нефти" - 600 руб.", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

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