"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Норникеля" и убрав бумаги Softline, сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Норникель", "МТС", "Газпром", "НОВАТЭК", "РусАгро", Сбербанк, "Северсталь", Headhunter, "ЛУКОЙЛ", "Магнит".

"Отчётность Softline за октябрь-декабрь отразила замедление роста выручки до 13% г/г. Это ставит перед менеджментом амбициозную задачу по ускорению роста доходов в январе-марте (до 60-80% г/г), чтобы выполнить план на финансовый год (заканчивается 31 марта 2022г). Мы исключаем Softline из топ-10, отдаём предпочтение более ликвидным историям в условии рыночной коррекции", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Они добавляют акции ГМК "Норильский никель" на фоне сильной динамики цен на металлы и позитивных прогнозов спроса на них. "Снижение дефицита чипов позволит производителям расширить выпуск автомобилей. Это усилит спрос на платину и палладий для автокатализаторов, на никель для батарей электромобилей. С начала года никель вырос в цене на 17%, платина на 11%, а палладий на 22%. Это не отражено в цене акций "Норникеля" (-9% с начала года)", - указывают аналитики.

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