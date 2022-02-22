"Финам" повысил целевую цену паев ETF United States Oil Fund до $58,8, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Паи фонда USO - хорошая альтернатива фьючерсным контрактам на нефть, они подходят и для долгосрочных вложений в черное золото, поскольку торгуются как обыкновенные акции. В начале 2022г на мировом рынке нефти имело место сочетание ряда значимых рыночных и геополитических факторов, которые привели к сильному росту цен на нефть. Ожидаемого профицита сырья на рынке нефти пока не случилось, поэтому котировки сырья краткосрочно могут продолжить рост, хотя в среднесрочной перспективе баланс будет восстановлен и цены скорректируются вниз. Мы сохраняем рекомендацию "держать", но повышаем целевую цену паев биржевого фонда USO до уровня $ 58,8. Это не дает потенциала роста на ближайшие 12 мес., однако же сочетание ряда факторов может краткосрочно поднять котировки паев фонда в район $70", - пишет ведущий аналитик Александр Потавин.

ETF United States Oil Fund (USO) - биржевой инвестиционный фонд, активы которого состоят преимущественно из нефтяных фьючерсов на West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil.

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