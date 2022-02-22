"Финам" открыл торговую идею: продавать бумаги TCS Group с целью 2500 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать бумаги (GDR) TCS Group с целью 2500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,024%, стоп-приказ: 4600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Геополитические риски возрастают после признания ЛНР и ДНР, банки станут первыми, кто примет санкционный удар, отмечают эксперты.

"Техническая картина свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. В моменте идет закрепление ниже уровня поддержки 4400 рублей. При продаже на 8% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 4600 рублей риск на портфель составит 0,98%", - указывают в инвесткомпании.

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