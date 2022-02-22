Вероятно продолжение роста нефтяных цен в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно продолжение роста нефтяных цен в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть продолжают подъем на торгах во вторник. Этой ночью будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Тем не менее вряд ли данные по запасам вызовут существенную реакцию на рынке нефти - динамика цен на "черное золото" сейчас будет определяться в первую очередь дальнейшим развитием геополитической ситуации. Пока сложно рассчитывать на деэскалацию, и перспективы введения санкций на поставки российских энергоресурсов будут способствовать дальнейшему росту нефтяных цен", - отмечают эксперты в комментарии банка.

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