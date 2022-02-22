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22 февраля 2022 года 11:38

Рынок акций РФ постепенно сокращает утренние потери после заявлений ЦБ РФ о мерах стабилизации

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ постепенно сокращает утренние потери после заявлений ЦБ РФ о мерах стабилизации, индексы сократили откат до 6-7% после провала на 9-11% и обновления минимумов с начала ноября 2020 года на фоне геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков из-за признания Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2856,1 пункта (-6%, на пике снижения индекс падал ниже 2760 пунктов), индекс РТС - 1120,6 пункта (-7,2%, минимум сессии - 1075,98 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 14,5%.

Доллар США вырос до 80,35 руб./$1 (+0,57 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-14,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-11,3% и -10,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-10,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-7,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-7,5% и -0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-7,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-6,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-6,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-6,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-6,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-5,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-5,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-5%), бумаги "Московской биржи" (-4,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%).

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20% (до 69,8 млрд рублей), но перевыполнил цель по прибыли на весь год, при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка. ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что в 4,3 раза больше результата 2020 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал прибыль за IV квартал в размере 67,5 млрд рублей. ВТБ не стал давать финансовые прогнозы на 2022 год из-за волатильности на рынках, раскроет их после стабилизации ситуации, сообщил журналистам финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Распродажи акций вызваны неприятием инвесторами рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР). Накануне вечером президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал соответствующий указ, в церемонии приняли участие главы обеих республик. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Банк России сообщил утром во вторник, что будет следить за развитием ситуации на финрынках, готов реализовывать допмеры в целях поддержания финансовой стабильности. ЦБ РФ даст финорганизациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Кроме того, ЦБ РФ предоставит банкам возможность использования до 1 октября 2022 года уровень курсов валют в целях расчета нормативов на 18 февраля.

Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР, сообщает Белый дом. В указе говорится, что признание Россией ДНР и ЛНР противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.

Великобритания объявит о новых санкциях против России в ответ на признание ДНР и ЛНР, заявила во вторник глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Ранее британские СМИ сообщили о том, что во вторник правительство Британии объявит о подобном решении. При этом они отмечают, что речь не пойдет о максимально жестком пакете мер, подготовленном Лондоном ранее. Наиболее жесткие меры, как ожидается, Великобритания введет в случае нападения РФ на Украину.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщает, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от того, как в США воспримут дальнейшие действия России. Как заявил чиновник, российские войска продолжают приближаться к границе Украины, и это, по его мнению, может стать препятствием для проведения встречи. Он отметил, что США в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР "примут дальнейшие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешний фон утром во вторник можно назвать негативным, несмотря на дорожающую нефть и металлы. Удивляют заявления администрации США о том, что поводов для "адских" санкций пока нет, так как вторжение на Украину не состоялось. Впрочем, принятие "адских" ограничений означало бы завершение дипломатического процесса, как, вероятно, и разрыв самих дипломатических отношений. Поэтому российский рынок акций имеет шанс начать постепенное восстановление утерянных позиций.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, признание ДНР и ЛНР может стать поводом для введения антироссийских санкций.

Обе республики де-факто являются самостоятельными государствами, в них не действуют украинские законы, Киев не контролирует их ни физически, ни фискально. Однако признание ДНР и ЛНР может стать основанием для введения в отношении России новых, причем довольно жестких санкций. Россию в очередной раз обвинят в нарушении территориальной целостности Украины, которой давно нет и в помине, поддержке сепаратизма, экстремизма и прочих грехах. Впрочем, рынок может постепенно начать снимать политический дисконт, если для этого появятся поводы, считает аналитик.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян также полагает, что геополитика продолжает полностью определять динамику не только отечественного, но и мировых рынков. Индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и фьючерс на индекс S&P 500 снижаются, цены на нефть и металлы растут, доллар укрепляется, а доходность американских десятилеток вернулась к 1,86% годовых. Вполне очевидная реакция на обострение рисков.

Однако участники рынка могут с некоторым облегчением выдохнуть, так как война с Украиной не началась. Самое большое разочарование от указа Байдена, наверное, испытывает только украинская политическая "элита".

Несмотря на то, что новые американские санкции были введены в отношении ДНР-ЛНР, США продолжат вводить санкции в отношении России по мере эскалации ситуации, которая может последовать. Ни одна из сторон конфликта - ни Россия, ни США-НАТО, ни Украина, судя по сделанным заявлениям, не отступила от обозначенных позиций. После признания республик возникает целый ряд вопросов, и не только политических (продолжатся ли, например, переговоры в нормандском формате), но и военных - рискнет ли Украина реализовать "хорватско-азербайджанский" сценарий, произойдет ли ввод российских вооруженных сил на территорию ДНР-ЛНР, последует ли требование о выводе ВСУ с территории всей Донецкой и Луганской областей, будет ли применена сила. Так что рынку предстоят нелегкие времена, а волатильность сохранится, считает Арутюнян.

Аналитики BCS Global Markets также отмечают, что инвесторы по-прежнему не готовы принимать на себя риски на фоне усиления противостояния России с США/НАТО/Украиной. Накануне вечером из-за активизации военных действий и в отсутствие признания вполне правомерных опасений России по поводу собственной безопасности (расширение НАТО к границам страны) президент РФ Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР и поручил российским войскам обеспечить поддержание мира в регионе. Некоторые эксперты опасаются, что это станет началом более широкого наступления, которое пока все же выглядит маловероятным. В ответ ожидаются новые санкции Запада: США уже ввели ограничения для ЛНР и ДНР (запрет на инвестиции, торговлю и финансирование), ЕС также пообещал определенные меры. Цены на нефть выросли, инфляционные риски усиливаются.

Рынок с начала недели понес тяжелые потери, которые были усилены маржин-коллами и HFT-игроками (высокочастотная торговля). Малейший интерес покупателей быстро поглощался толпой продавцов.

Американский фондовый рынок накануне не работал в связи с празднованием Дня президентов, во вторник в Азии индексы акций снизились на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину (австралийский ASX Australia просел на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, китайский Shanghai Composite снижается на 1%, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,4-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,7% к уровню пятницы).

Нефтяной рынок утром во вторник продолжает подъем, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $98,06 за баррель (+2,8% и +2% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $95,01 за баррель (+4,3%).

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник. Ранее некоторые аналитики предупреждали, что в случае эскалации напряженности на востоке Украины цена Brent может превысить $100 за баррель на опасениях перебоев поставок нефти из России.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-14,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-14,6%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-14,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-13,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-12,8%).

Подорожали бумаги VEON (MOEX: VEON) (+16,3%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+3%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 145,48 млрд рублей (из них 47,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 29,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,78 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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