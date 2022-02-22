"Финам" повысил рекомендацию для акций Intel до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций Intel Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $53,11 за штуку на ноябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,92% без учета дивидендов.

Также эксперт Александр Ковалев отмечает, что акции Intel после снижения в последние месяцы предлагают неплохую дивидендную доходность. На горизонте следующих 12 месяцев (NTM) она может составить 3,1%, что даже при отсутствии buyback выгодно выделяет компанию среди других представителей технологического сектора, обращает внимание аналитик.

При этом, указывает эксперт инвесткомпании, проблемы с поставками комплектующих, а также возможная неудача в реализации новой стратегии - главные риски для Intel.

Intel Corp. - американская корпорация, занимающаяся производством широкого спектра компьютерных компонентов и электронных устройств.

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