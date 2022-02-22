"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Правительство РФ может предоставить налоговые льготы по добыче на месторождении имени Юрия Корчагина. В силу специфики месторождения "ЛУКОЙЛ" не мог перевести его на режим НДД, что поставило вопрос о компенсации убытков от его разработки, которая для подобных месторождений экономически нецелесообразна без господдержки. Мы считаем, что введение специальных налоговых режимов должно положительно повлиять на инвестиционный кейс "ЛУКОЙЛа" ввиду предоставления компании налоговых льгот и повышения рентабельности существующих проектов. Подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по акциям "ЛУКОЙЛа", который торгуется на уровне 2,7x по консенсус-мультипликатору EV/EBITDA с дисконтом в 6% относительно среднего уровня по российским производителям нефти", - отмечают аналитики.

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