Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях на торгах во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рублевые гособлигации в ожидании реакции западных стран на признание независимости ДНР и ЛНР, скорее всего, будут консолидироваться на достигнутом уровне во вторник. Если новые санкции не будут обращены на вторичный рынок ОФЗ, то по мере снижения страновых рисков доходность рублевых гособлигаций может вернуться ближе к 10,5% годовых", - отмечает эксперт банка.

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