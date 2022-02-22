Рубль, вероятно, будет консолидироваться во вторник в диапазоне 79-81 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля, вероятно, будет консолидироваться во вторник в диапазоне 79-81 руб./$1 с возможным тестом верхней границы в зависимости от новостного потока, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром формируется неблагоприятный внешний фон для рубля. Рынки остаются под давлением в ожидании прояснения позиции стран Запада в отношении антироссийских санкций (наблюдается заметное снижение "аппетита" к риску у глобальных инвесторов): рынки Азии и фьючерсы на индексы развитых экономик несут сильные потери. На этом фоне и валюты ЕМ начинают день в минусе. Мы полагаем, что курс доллара во вторник будет консолидироваться в диапазоне 79-81 руб./$1 с возможным тестом верхней границы в зависимости от новостного потока. Пока фундаментальная картина рубля остается сильной, однако геополитический риск может привести к изменению справедливой стоимости национальной валюты", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.