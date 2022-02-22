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22 февраля 2022 года 09:24
Котировки нефти могут достигнуть $100/барр. в ближайшее время - BCS Express
Котировки нефти марки Brent могут достигнуть уровня в $100 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Геополитическая повестка поддержала динамику нефтяных котировок, несмотря на угрозу роста предложения иранской нефти. На фоне эскалации напряженности по украинскому вопросу участники торгов наращивали позиции по нефтяным фьючерсам, поскольку опасались возможных перебоев с поставками российской нефти. Эти риски выглядят маловероятными, но такая реакция рынка уже закрепилась в виде паттерна за последние месяцы, поэтому сохранение напряженности может поддерживать дальнейший рост, - отмечает эксперт инвестиционной компании Игорь Галактионов. - Во вторник цена нефти марки Brent продолжает двигаться к новым вершинам, консолидируясь выше $96 за баррель. При такой конъюнктуре в фокус внимания вновь попадает психологическая отметка $100, которая может выступать целью для спекулянтов. До нее осталось всего 3-4%, так что нельзя исключать, что уже в ближайшее время этот рубеж будет достигнут. Однако рассчитывать на фиксацию вблизи этих уровней пока не стоит, все-таки иранский фактор остается достаточно важным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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.22 февраля 2022 года 15:36
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.22 февраля 2022 года 14:46
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.22 февраля 2022 года 14:00
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"Финам" открыл торговую идею: "продавать бумаги (GDR) TCS Group с целью 2500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,024%, стоп-приказ: 4600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Геополитические риски... читать дальше
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