Котировки нефти могут достигнуть $100/барр. в ближайшее время - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут достигнуть уровня в $100 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Геополитическая повестка поддержала динамику нефтяных котировок, несмотря на угрозу роста предложения иранской нефти. На фоне эскалации напряженности по украинскому вопросу участники торгов наращивали позиции по нефтяным фьючерсам, поскольку опасались возможных перебоев с поставками российской нефти. Эти риски выглядят маловероятными, но такая реакция рынка уже закрепилась в виде паттерна за последние месяцы, поэтому сохранение напряженности может поддерживать дальнейший рост, - отмечает эксперт инвестиционной компании Игорь Галактионов. - Во вторник цена нефти марки Brent продолжает двигаться к новым вершинам, консолидируясь выше $96 за баррель. При такой конъюнктуре в фокус внимания вновь попадает психологическая отметка $100, которая может выступать целью для спекулянтов. До нее осталось всего 3-4%, так что нельзя исключать, что уже в ближайшее время этот рубеж будет достигнут. Однако рассчитывать на фиксацию вблизи этих уровней пока не стоит, все-таки иранский фактор остается достаточно важным".

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