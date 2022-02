Нефтяные цены обновляют семилетние максимумы

Фондовые рынки стран АТР резко снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть активно растут во вторник утром.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах во вторник на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, президент поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках. Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.

Японский Nikkei к 8:12 МСК снизился на 1,8%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции производителя потребительской электроники Sharp Corp. (-7,71%), которые продолжают дешеветь после падения накануне. Компания сообщила, что планирует купить убыточного производителя дисплеев Sakai Display Products Corp.

Также резко снижаются бумаги транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-6,7%) и разработчика видеоигр NEXON Co. Ltd. (-6,2%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 0,6%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 2,3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:18 МСК упал на 3,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,4%.

Среди лидеров падения в Гонконге - акции оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. (-10,9%), банка Hang Seng Bank Ltd. (-6,6%) и интернет-гиганта Meituan (-6,3%).

Бумаги IT-компаний Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. опускаются на 3,7%, Tencent Holdings Ltd. - на 2,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:14 МСК упал на 1,7%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее снизился на 1,3 пункта, до 103,1 пункта в феврале, что стало минимальным показателем с прошлого августа. Месяцем ранее значение индикатора составляло 104,4 пункта.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. снижается на 1,8%, стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. уменьшается на 2,2% и 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 0,9% и 1,4%.

Цены на нефть активно растут в ходе утренних торгов во вторник, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск во вторник составляет $96,80 за баррель, что на $1,41 (1,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2% - до $95,39 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,86 за баррель, что на $2,79 (3,06%) выше итогового значения сессии в пятницу, когда стоимость этих контрактов опустилась на 0,8%. В понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

Ранее некоторые аналитики предупреждали, что в случае эскалации напряженности на востоке Украины цена Brent может превысить $100 за баррель на опасениях перебоев поставок нефти из России.