"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Alteryx на уровне $99,2

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Alteryx на уровне $99,2 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем результаты Alteryx за октябрь-декабрь 2021 года: рост выручки и прибыли оказался выше прогнозов, менеджмент порадовал инвесторов сильным "гайденсом" в отношении продаж и величины приведенной к году стоимости контрактов (ARR), эти показатели начинают постепенно выравниваться. Также отмечаем, что эмитент сохраняет высокую лояльность пользователей и улучшает облачную линейку (согласно данным опроса партнеров Alteryx компанией J.P. Morgan). Мы ожидаем, что давление на выручку, обусловленное сокращением средней продолжительности контракта, будет постепенно снижаться: показатель уже третий квартал подряд находится около отметки в 1,5 года. При этом отмечаем замедление динамики ARR, что вызывает определенные опасения", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.