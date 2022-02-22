Цены рублевых корпбондов во вторник заметно упадут в ожидании новых антироссийских санкций

Москва. 22 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник продемонстрируют заметное падение в ожидании объявления новых антироссийских санкций после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Президент РФ Владимир Путин собрал в понедельник внеочередное заседание Совета безопасности РФ, темой которого стала ситуация в Донбассе, а также дальнейшие шаги по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР.

Президент Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля.

"Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население", - говорится в сообщении.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - информирует пресс-служба.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением, чтобы проинформировать их о принимаемых решениях в связи с критическим характером ситуации в Донбассе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит ввести санкции против России, если та признает независимость ДНР и ЛНР. "Если будет признание, я предложу санкции для рассмотрения, и министры (иностранных дел - ИФ) решат", - сказал Боррель на пресс-конференции в понедельник.

В понедельник рынки США были закрыты в связи с праздником (День президентов).

В выходные президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились на встречу. Вечером в понедельник интерес глобальных инвесторов к риску резко снизился из-за перспектив признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России. Главы самопровозглашенных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Во вторник индексы акций резко снижаются на геополитическом негативе (австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,35%, японский Nikkei 225 упал на 2,17%, китайский Shanghai Composite просел на 1,22%, гонконгский Hang Seng теряет 2,84%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 падает на 1,66%).

Нефтяной рынок во вторник растет на опасениях возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:10 МСК во вторник составила $96,9 за баррель (+1,58% и +1,98% в понедельник), апрельский фьючерс на WTI стоит $92,75 за баррель (+2,82% и -0,28% в понедельник).

Инвесторы также следят за переговорами по ядерной программе Ирана и оценивают вероятность скорого возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Если санкции с Тегерана будут сняты, страна сможет экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,413 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 февраля упал на 1,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 101,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (19-21 февраля) 1,1%, опустившись до 718,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (-3,1%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-3%) и "ГТЛК-002Р-01" (-2,5%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-23" (+0,21%) и "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,02%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Тойота банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 11,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 25 февраля. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 19-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 11% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.