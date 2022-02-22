Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро на фоне обострения геополитической ситуации

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль продолжает слабеть к бивалютной корзине на фоне обострения геополитической ситуации, сдерживают его падение нефтяные котировки.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,8 - 80,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,98 руб./$1 (+20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,38 руб./EUR1 (+22,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21,24 коп. к уровню закрытия 21 февраля, до 84,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,21 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,04 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов во вторник умеренно дешевеет к доллару и евро после обострения геополитической ситуации. Падение притормаживают нефтяные котировки. Кроме того, рынок постепенно оправился от всплеска эмоций, связанных с последними событиями на политической арене. Появилась некая определенность в плане геополитических рисков.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Путин заявил, что Россия имеет полное право принять меры для обеспечения своей безопасности после того, как США и НАТО проигнорировали ее предложение по гарантиям безопасности. Шантаж санкциями, по оценке главы государства, был бы продолжен вне зависимости от решения России, а "предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован".

Ожидаемой реакцией ЕС и США стали заявления об ограничительных мерах. Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Белый дом. Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов. Кроме того, данный указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна вскоре объявит о новых санкциях против России. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР, призвав к проведению экстренного заседания СБ ООН и к точечным европейским санкциям.

Нефтяной рынок отреагировал на политические события заметным ростом, обострились опасения возможных перебоев поставок из России. Котировки марки Brent во вторник в 00:50 мск обновили семилетние максимумы, превысив $97 за баррель. В 4:37 мск цена достигла $97,62 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $96,85 за баррель, что на 1,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $93,86 за баррель, что на 3,06% выше закрытия рынка 21 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют отрицательную динамику: китайский CSI 300 снизился на 1,63%, японский Nikkei 225 - на 2,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 1,59%.

В понедельник рынки США были закрыты в связи с праздником (День президентов).