.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро на новом витке обострения геополитической ситуации
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%
Российская экономика в 2021 году выросла на 4,7% после снижения на 2,7% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков. Рост ВВП стал максимальным с 2008 года
 
ЦБ ожидает ускорение роста российской экономики в 1-м квартале до 5,5%
ЦБ ожидает ускорение роста ВВП РФ в 1-м квартале 2022 года до 5,5% с 5,0% в 4-м квартале 2021 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России. "Темп роста ВВП в 1-м квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении", -...
 
Минэкономразвития предложило понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году
ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% - на такую оценку предлагает ориентироваться Минэкономразвития, сообщили "Ведомостям" два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом министерства и подтвердил федеральный...
 
Индексация капзатрат в АПК оказалась ниже ожиданий
Минсельхоз повышает в среднем на 25% предельный размер компенсации капитальных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм, а также объектов для переработки и хранения овощей и плодов, сообщает "Коммерсантъ". Максимальный размер субсидий на...
 
21 февраля 2022 года 19:45

Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро на новом витке обострения геополитической ситуации

Москва. 21 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, обновив при этом месячные максимумы; рубль продолжает активно падать к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшим за этим возможным признанием независимости обеих республик со стороны России после того, как их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Курс доллара США составил 79,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 79 руб./$1 впервые с 27 января. Евро стоил 89,75 руб./EUR1, подорожав на 2,2 рубля. При этом ранее в ходе торгов евро преодолевал отметку 90 руб./EUR1 впервые с 26 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,02 рубля - до 83,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на опасении дальнейшего обострения геополитической ситуации в случае признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Решение по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ, на котором обсуждалась эта тема.

Открывая заседание, президент Путин заявил, что заранее не обсуждал с членами Совета вопрос признания ДНР и ЛНР. "То, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки. Это считаю чрезвычайно важным", - добавил он.

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал глава государства на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Выступавшие участники заседания, фактически, единогласно высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, между тем, планирует в понедельник провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание Focus со ссылкой на кабинет министров Германии. Как пояснил пресс-секретарь канцлера, речь в том числе пойдет и о возможном саммите Путина с Байденом. Пресс-секретарь подчеркнул, что правительство ФРГ приветствовало идею проведения саммита.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Путину и американскому лидеру Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля. "Он (саммит - ИФ) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - добавили в Елисейском дворце.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, в свою очередь, сообщил в понедельник на брифинге Дмитрий Песков. По его словам, конкретных планов на этот счет у Кремля пока нет. В данный момент только планируются переговоры главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс рубля вновь под сильнейшим давлением из-за обострения внешнеполитической ситуации, доллар достиг локальных максимумов января. "Высокие рублевые ставки несколько сглаживают текущую волатильность. Дальнейшее краткосрочное движение будет полностью зависеть от развития политической ситуации. Макроэкономическая картина, по-прежнему, в пользу укрепления рубля при наступлении разрядки", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 21 февраля, курс рубля заметно ослаб. На рынке остается слишком много эмоций, связанных с геополитическими рисками и событиями. На этом фоне рубль попадает под масштабное давление", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рост геополитических рисков привел к ухудшению отношения инвесторов к рублю, в результате чего основные мировые валюты вечером понедельника не только отыграли утренние потери, но и смогли продемонстрировать существенный рост. В результате пара "доллар-рубль" вплотную подошла к январским максимумам. Их преодоление приведет к активизации негативного сценария, в рамках которого целью роста американской валюты может выступить район 85 - 85,5 рубля. Отметим, что в текущий момент рубль существенно недооценен относительно фундаментальных факторов, а основную поддержку ему оказывает приближение пика налоговых выплат, что ведет к росту спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров", - полагает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, рынок оценивает геополитические новости и риски перебоев поставок из России.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,75% - до $95,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,53% - до $92,46 за баррель. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

В ходе торгов в понедельник нефть дешевела после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира Путина, однако затем котировки вновь пошли вверх из-за тревожных новостей с украинской границы.

Инвесторы также следят за переговорами по ядерной программе Ирана и оценивают вероятность скорого возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Если санкции с Тегерана будут сняты, страна сможет экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 февраля на 1,0052 рубля, до 76,7671 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,189 рубля, до 87,3379 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США, где отмечается День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника вырос на 1,6464 рубля относительно пятницы и составил 77,9735 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 640,029 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос относительно пятницы на 1,4899 рубля, до 87,5806 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,8045 рубля, увеличившись до 88,301 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 139,033 млн, из которых EUR423,396 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR715,637 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 9,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 10,04% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 10,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 10,83% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 февраля 2022 года 19:50
Рынок акций РФ упал к уровням ноября 2020г из-за военной эскалации в Донбассе, объем торгов на Мосбирже достиг рекорда
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник", обвалившись к уровням ноября 2020 года по индексам Мосбиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19, при этом объемы торгов акциями на "Мосбирже" достигли исторического максимума, превысив 505 млрд рублей.    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 19:10
Цены евробондов РФ заметно упали на фоне возросших геополитических рисков, стоимость 5-летних CDS достигла 320 б.п
Москва. 21 февраля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне возросших геополитических рисков из-за военного обострения в Донбассе и ожидаемого решения президента РФ Владимира Путина о возможном признании независимости ДНР и ЛНР. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 320 базисных пунктов.    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 19:00
Индекс Мосбиржи может отступить до 2650п в перспективе ближайших недель - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи может отступить до уровня 2650 пунктов в перспективе ближайших недель в случае дальнейшей эскалации геополитического конфликта, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Среднесрочная картина по российскому фондовому рынку ухудшается и остается негативной как минимум при...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 18:29
Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "РусАгро" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Компания представит финансовую отчётность 28 февраля. "Ожидаем сильную квартальную отчётность на фоне высоких цен на с/х продукцию. Рост выручки и EBITDA может...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 18:03
Потенциал роста цены золота к новым историческим максимумам сохраняется - "Альфа-Капитал"
Потенциал роста котировок золота к новым историческим максимумам в целом пока сохраняется, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. "Цена золота в понедельник утром достигала уровня $1908 за тройскую унцию, вплотную приблизившись к уровням...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 17:41
Вероятна повышенная волатильность российских евробондов в ближайшее время - BCS GM
Вероятна повышенная волатильность российских еврооблигаций в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Российские еврооблигации продолжат демонстрировать повышенную волатильность, пока геополитический риск представляется высоким. Мы сохраняем осторожный взгляд на...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 17:14
Амплитуда колебаний рынка акций РФ в ближайшие дни будет повышенной - BCS Express
Амплитуда колебаний российского рынка акций в ближайшие дни будет повышенной, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг. Обычно на этом фоне основные продажи у нас сконцентрированы в "голубых фишках", однако сейчас под давлением...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:46
Геополитическая напряженность будет основным драйвером рынка ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
ополитическая напряженность останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе и будет основным драйвером рынка ОФЗ, отмечает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом....    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:26
Инвестбанк Синара сохраняет долгосрочную позитивную оценку цены акций Intel
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку стоимости акций Intel Corp. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "Intel переносит выпуск нового серверного чипа Granite Rapids с 2023 год на 2024 год. Рынок, как мы считаем, в полной мере учел влияние данной новости в...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:07
Рубль днем резко упал к доллару и евро на очередном обострении внешнеполитической ситуации
Москва. 21 февраля. Доллар и евро развернулись вверх и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник днем после снижения в первой половине торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:05
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций AMD до $133
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $133 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "17 февраля в рамках "Дня аналитика" компания Intel Corp. представила ряд продуктов и прогноз развития компании...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 15:45
Бумаги Полюса - защитный актив в период геополитических потрясений - BCS Express
Бумаги "Полюса" являются для инвесторов защитным активом в условиях повышенной турбулентности на фондовом рынке в период геополитических потрясений, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Показатель бета, отражающий волатильность ценной бумаги по сравнению с рынком в целом, у "Полюса"...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 15:23
Вероятно ослабление ключевых валют ЕМ к доллару на текущей неделе - ПСБ
Вероятно плавное ослабление ключевых валют ЕМ по отношению к доллару США на текущей неделе, сообщается в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Валюты развивающихся стран преимущественно окрепли на прошедшей неделе. Поддержку валютам развивающихся экономик в первую очередь...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 15:04
Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 75,5-78,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 75,5-78,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. Эксперт полагает, что на дальнейшую динамику курса рубля будут влиять цены на "чёрное золото", геополитические новости и спрос глобальных...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 14:46
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express оставил без изменений топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13, РусАл Братск БО-001Р-03 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Всплеск...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.