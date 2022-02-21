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21 февраля 2022 года 19:50

Рынок акций РФ упал к уровням ноября 2020г из-за военной эскалации в Донбассе, объем торгов на Мосбирже достиг рекорда

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник", обвалившись к уровням ноября 2020 года по индексам Мосбиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19, при этом объемы торгов акциями на "Мосбирже" достигли исторического максимума, превысив 505 млрд рублей.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи упал до 3036,88 пункта (-10,5%, минимум дня - 2910,49 пункта), индекс РТС - до 1207,5 пункта (-13,2%, минимум дня - 1152,14 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 18,3%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 505,353 млрд рублей.

Доллар США к 18:50 МСК вырос до 79,25 руб./$1 (+1,95 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-15,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-17,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-10,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-10%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-6,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-8,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-9,8%), "Мосбиржи" (-8,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-18,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-7,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-8,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-16,9% и -17,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-6,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-10,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-9,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-13,2%).

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило утром в понедельник министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сообщается, что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" народной милиции ДНР.

Южный военный округ сообщил в понедельник, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Украины, было уничтожено пять диверсантов и две БМП, которые нарушили границу РФ для эвакуации диверсионной группы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информация о якобы проведении украинской стороной диверсии на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также об обстреле российской территории, не соответствует действительности. "Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - написал Кулеба в Twitter (SPB: TWTR) в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин собрал в понедельник внеочередное заседание Совета Безопасности РФ, темой которого стала ситуация в Донбассе, а также дальнейшие шаги по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Как заявил Путин, киевские власти дважды провели карательные операции на юго-востоке Украины, и, судя по всему, там сейчас третье обострение ситуации. Сегодняшние киевские власти не собираются исполнять минские соглашения, они заявили об этом на высшем уровне. Россия предпринимает усилия, чтобы решить проблемы Донбасса мирным путем, отметил президент.

Также Путин заявил, что использование Украины в качестве инструмента противостояния РФ представляет угрозу для России. Если Россия столкнется с принятием Украины в НАТО, угрозы для РФ возрастут многократно.

Почти 60 тысяч украинских военных находятся у границ Донецкой и Луганской областей, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. По словам Шойгу, Украина готовит серьезную провокацию или военную операцию в Донбассе.

Решение по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал глава государства на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Выступавшие участники заседания, фактически, единогласно высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила в понедельник, что "ястребы" в администрации США сознательно провоцируют переход конфликта в Донбассе в "горячую фазу" в расчете втянуть в него Россию. США также пытаются переложить ответственность на Россию за возможное развязывание военных действий в Донбассе.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что имеет смысл вести переговоры только с США, которые предлагают провести встречу Путин-Байден без повестки.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил в понедельник, что Вашингтон увидел признаки дальнейшего продвижения российских войск к границе с Украиной, передал телеканал ABC. "Это выглядит так, как будто Россия приступает к действиям", - сказал советник.

В последние недели страны НАТО, а также США и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, продолжающийся негативный поток геополитических новостей и звучащие угрозы антироссийских санкций, включая превентивные, вызвали волну массированных распродаж российских активов. Индекс МосБиржи локально падал ниже 3100 пунктов, то есть "медвежий" рынок подтверждает свою актуальность.

В результате обстрела с территории Украины получил повреждение российский пограничный пункт, посольство США предупредило своих граждан о вероятных терактах. Рынок почти не отреагировал на вероятность встречи глав России и США во Франции, так как ситуация на юго-востоке Украины уже напоминает сценарий 1995 года, когда хорватская армия силовым способом решила вопрос Сербской Краины.

Геополитика также негативно влияет на Европу - попытки роста индексов сменились откатом на фоне потока негативных новостей из Донбасса. Между тем, макроэкономическая статистика была вполне обнадеживающей: сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, поднялся в феврале до 55,8 пункта при прогнозах роста до 52,7 пункта с январских 52,3 пункта. В производстве активность снизилась до 58,4 пункта с январских 58,7 пункта, зато в сфере услуг бурный рост до 55,8 пункта с январских 51,1 пункта.

Утром нефть снижалась в надежде на скорое заключение сделки с Ираном, но ухудшение ситуации на юго-востоке Украины развернуло котировки вверх. Пресс-секретарь МИД Ирана сообщил о том, что на переговорах по ядерной сделке сделан существенный прогресс. Однако многие специалисты рынка нефти сомневаются, что страна сможет быстро восстановить поставки. Поэтому надежды на скорое появление дополнительного предложения в объеме 1,0-1,3 млн б/с могут не оправдаться, полагает Кочетков.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, инвесторы распродают акции из опасений, что вооруженная эскалация в Донбассе на этом не остановится. Если со стороны России последует ответный удар, то ее могут обвинить в начале боевых действий и во вторжении. В этом случае в отношении России последуют жесткие санкции со стороны Запада. Какие-то долгосрочные прогнозы сейчас сложно давать, инвесторы ожидают развития ситуации.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также отмечает, что масштабные распродажи акции были спровоцированы ухудшением внешнего фона и эскалацией напряжения в геополитическом вопросе. Тема геополитики вынуждает инвесторов уходить от рисков, в положительной зоне не удержалась ни одна из наиболее ликвидных ценных бумаг. Такая ситуация останется в силе до момента, пока дипломатические переговоры не увенчаются чем-то результативным.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, резкое ухудшение обстановки на востоке Украины, боестолкновения на российско-украинской границе, а также предметное обсуждение вопроса о признании независимости ДНР и ЛНР на экстренном заседании Совбеза РФ спровоцировали бегство из рублевых активов и серьезное ухудшение общерыночных настроений.

Характер краткосрочного сценария для рублевых активов будет прямо зависеть от того, какое развитие получит текущая ситуация вокруг Украины, а также от оценки происходящих событий со стороны западного истеблишмента, в том числе в разрезе санкционных угроз. Падение может продолжаться до тех пор, пока не появится признаков стабилизации. Индекс МосБиржи 22 февраля может формироваться в широком диапазоне 2700-3100 пунктов, а курс доллара может двигаться в широком диапазоне 78-81 руб./$1, полагает Бахтин.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,2-1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8% после роста утром на 0,8%).

Нефтяной рынок вечером растет из-за эскалации напряженности на Украине. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $95,16 за баррель (+1,7% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,36 за баррель (+1,4% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-19,8%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-18%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-17,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-17,1%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-17%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-16,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-16,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-14,9%).

Индексный провайдер FTSE, как и ожидалось, включил в свою расчетную базу акции "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) по итогам мартовского пересмотра, сообщается в обзоре стратегов "ВТБ Капитала" Дарьи Батышкиной и Андрея Кузнецова. "FTSE установил free float для девелопера на уровне 18% - ниже, чем мы ожидали, поэтому пассивный приток средств в бумагу составит порядка $50 млн, что меньше нашего предыдущего прогноза", - пишут эксперты.

Чистая прибыль ритейлера "Лента" (MOEX: LNTA) (-5,2% ГДР) по МСФО (IAS 17) в IV квартале 2021 года сократилась на 30,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 4,102 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA выросла на 22,2%, до 11,414 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 7,5% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 21,2%, до 33,497 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 22,7% с 22,3%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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