Индекс Мосбиржи может отступить до 2650п в перспективе ближайших недель - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может отступить до уровня 2650 пунктов в перспективе ближайших недель в случае дальнейшей эскалации геополитического конфликта, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Среднесрочная картина по российскому фондовому рынку ухудшается и остается негативной как минимум при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3500 и 1450 пунктов. Индексам теперь открылись горизонты падения к очередным минимумам с осени 2020 года - 2650 и 1050 пунктам, которые могут быть достигнуты в перспективе ближайших недель в случае эскалации геополитического конфликта. Ближайшие поддержки расположены у 3100 и 1250 пунктов - у них рынок может на время приостановить снижение", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.