Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "РусАгро" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

Компания представит финансовую отчётность 28 февраля. "Ожидаем сильную квартальную отчётность на фоне высоких цен на с/х продукцию. Рост выручки и EBITDA может составить 27-32% г/г. Дивидендная доходность акций за II полугодие 2021г может составить 7,5%", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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