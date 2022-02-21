Потенциал роста цены золота к новым историческим максимумам сохраняется - "Альфа-Капитал"

Потенциал роста котировок золота к новым историческим максимумам в целом пока сохраняется, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

"Цена золота в понедельник утром достигала уровня $1908 за тройскую унцию, вплотную приблизившись к уровням прошлого пика в конце мая-начале июня 2021 года. Поводов для роста цены золота в последнее время более чем достаточно - это и коррекция на рынках акций США, вызванная опасениями жесткой политики ФРС, и ускорение инфляции, заставляющее инвесторов искать альтернативы номинальным активам (облигациям), и очередное обострение геополитической напряженности вокруг Украины. Возможно, это начало новой волны интереса к золоту со стороны розничных инвесторов, объемы металла в физических ETF с начала года заметно выросли. Правда, еще не настолько, чтобы вернуться к значениям середины прошлого года, но если тенденция сохранится, то это может вывести цену металла на новые исторические максимумы", - пишет эксперт в комментарии.

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