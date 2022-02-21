Амплитуда колебаний рынка акций РФ в ближайшие дни будет повышенной - BCS Express

Амплитуда колебаний российского рынка акций в ближайшие дни будет повышенной, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг. Обычно на этом фоне основные продажи у нас сконцентрированы в "голубых фишках", однако сейчас под давлением оказалось множество бумаг второго и третьего эшелонов. Фактор геополитики является труднопредсказуемым, а связанная с ним неопределенность способна длительный период времени оказывать давление на рублевые активы. В результате даже при благоприятном внешнем фоне, например, при росте цен commodities, геополитический негатив может сдерживать рост российских акций, а при ухудшении ситуации на мировых рынках - ускорять наше падение, - пишут эксперты инвестиционной компании. - Волатильность, скорее всего, останется высокой. Амплитуда колебаний российского рынка в ближайшие дни неизбежно будет повышенной, а чувствительность к геополитическим новостям вновь вырастет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.