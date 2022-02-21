Геополитическая напряженность будет основным драйвером рынка ОФЗ на текущей неделе - BCS GM

Геополитическая напряженность останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе и будет основным драйвером рынка ОФЗ, отмечает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава.

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