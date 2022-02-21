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21 февраля 2022 года 16:07

Рубль днем резко упал к доллару и евро на очередном обострении внешнеполитической ситуации

Москва. 21 февраля. Доллар и евро развернулись вверх и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник днем после снижения в первой половине торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Курс доллара США составил 78,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 78,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в понедельник доллар снижался до 76,15 руб./$1. Евро стоил 88,61 руб./EUR1, подорожав на 1,06 рубля. При этом ранее в ходе торгов евро снижался до 86,61 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,07 копейки - до 82,82 рубля.

Немногим позднее евро еще сильнее ускорил темпы роста и поднялся выше 89 рублей впервые с 27 января.

В 15:12 МСК курс евро составил 89,025 руб./EUR1 (+1,475 рубля к предыдущему закрытию). Доллар США стоил 78,48 руб./$1 (+1,18 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,31 рубля - до 83,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 февраля на 1,0052 рубля, до 76,7671 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,189 рубля, до 87,3379 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро днем в понедельник на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности и новых обстрелах территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Непризнанные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Между тем, в Кремле назвали ситуацию в Донбассе напряженной, без признаков стабилизации, воздержались от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным. "Это нерегулярное (заседание - ИФ)", - ответил представитель Кремля. Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует в понедельник провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание Focus со ссылкой на кабинет министров Германии. "Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник днем обсудит по телефону кризис на Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт ", - пишет Focus.

Как пояснил Хебештрайт, речь в том числе пойдет и о возможном саммите Путина с Байденом. Пресс-секретарь подчеркнул, что правительство ФРГ приветствовало идею проведения саммита.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Путину и американскому лидеру Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля. "Он (саммит - ИФ) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - добавили в Елисейском дворце.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, в свою очередь, сообщил на брифинге Дмитрий Песков. По его словам, конкретных планов на этот счет у Кремля пока нет. В данный момент только планируются переговоры главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ранее сообщалось, что они могут встретиться в Европе 24 февраля.

"Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - сказал Песков.

"До конца дня все внимание инвесторов будет приковано к внеочередному заседанию Совбеза РФ, которое проведет президент. Также завтра рынок будет следить за внеочередным заседанием Совета Федерации РФ. Решения и геополитическая риторика по итогам обоих событий зададут тон рынку на ближайшие дни. В случае дальнейшего обострения ситуации ближайшим ориентиром для пары "доллар-рубль" сначала станет максимум недельной давности в виде 78,3 руб./$1, а затем уже максимум с начала года в виде 80,4 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На данный момент на рынок влияют в большей степени напряженная ситуация вокруг России, Украины и западных стран НАТО. Сегодня рынки открылись с небольшим ростом, это было связано с тем, что на выходных была объявлена новость о том, что Путин и Байден проведут саммит в Елисейском дворце, в ближайшее время. Однако с утра пошел негативный новостной фон с ДНР и ЛНР и рынок сразу же после этого продолжил падение прошлой недели. Также Песков заявил, что саммит Путина и Байдена не планируется. На фоне этих новостей и произошел обвал", - говорит финансовый консультант, автор Telegram-канала "Кубышка.Финансы" Евгений Марченко.

Нефтяной рынок днем в понедельник повышается на фоне ожиданий сделки по Ирану и эскалации напряженности на Украине.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 15:00 МСК в понедельник выросла на 0,61%, до $94,11 за баррель, мартовский фьючерс на WTI подорожал к этому времени на 0,58%, до $91,6 за баррель.

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 9,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 10,04% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 10,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 10,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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