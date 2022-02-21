"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций AMD до $133

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $133 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"17 февраля в рамках "Дня аналитика" компания Intel Corp. представила ряд продуктов и прогноз развития компании в среднесрочной перспективе. Эта презентация, по нашему мнению, содержит один положительный для AMD момент - сильный прогноз роста рынка серверных ЦП, позволяющий ориентироваться на рост рынка серверных чипов на уровне 10-11,5% в перспективе до 2026 года. С учетом этой оценки мы улучшили прогноз роста AMD. Напоминаем, что в условиях вывода чипов на базе 5-нм в течение 2022 года и расширения продуктовой линейки за счет FGPA-решений AMD, вероятно, будет опережать общую динамику рынка в среднесрочной перспективе. В результате мы повышаем целевую цену по AMD до $133 и даем рекомендацию "покупать", - отмечает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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